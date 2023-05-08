韓美華盛頓宣言 尹錫悅：不排除日本加入

日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅(右)7日在首爾舉行領袖會談。這是不到兩個月內，兩人再度會晤。(歐新社)

日本 首相岸田文雄7日啟程出訪南韓 兩天，在首爾和南韓總統尹錫悅會談，尹錫悅會後表示，日前與美國共同宣布的「華盛頓宣言」不會將日本排除在外。另外，針對日本殖民朝鮮半島時期，日企強徵的韓籍工人（徵用工）問題，岸田說他感到痛心，但並未就日韓關係最大障礙的歷史認識問題公開道歉；尹錫悅也表示，兩國未來的合作「優先於歷史（問題）」。

尹錫悅與美國總統拜登 4月底舉行峰會後發表華盛頓宣言，內容包括強化美國對南韓承諾的擴張遏制力等內容，尹錫悅表示，「北韓的核武與飛彈問題不僅對韓日，也對全世界的和平穩定造成重大威脅」，不反對日本參與旨在強化美國對本韓「延伸性嚇阻」的美韓「華盛頓宣言」，只要日方準備好，美日韓可隨時就此展開合作。

關於日韓的歷史認識問題，尹錫悅說，「重要的是誠意」，道歉不應該是「一方向對方要求的問題」。有關徵用工的賠償問題，他自認為南韓政府3月提出由第三方代賠的方案，可同時滿足1965年兩國建交時簽署的「請求權協定」，以及2018年南韓最高法院裁決（即勒令相關日企必須賠償受害徵用工）的折衷方案，這是「法律上無懈可擊的唯一解法」。

兩位領袖並談及在半導體供應鏈的建立上加強兩國合作。尹錫悅說，南韓半導體製造商能與日本材料及零組件企業，構築強韌的供應鏈。他還說，日韓在國防、經濟，全球性議題上必須密切合作，做出協調一致的反應。

至於據信可能在7月後開始排放的日本福島縣東京電力公司福島第一核電廠廢水，這次領袖會談亦達成韓方本月派專家考察團前往該廠考察的協議。

10日即就任滿周年的尹錫悅還說，岸田來訪代表兩國恢復2011年中斷的領袖「穿梭外交」，雙邊關係「步入正軌」。他並將應岸田之邀，於19日訪日參加在廣島市召開的七大工業國集團（G7）高峰會，兩人屆時將一同赴當地的和平紀念公園，謁第二次世界大戰末期原爆的韓籍罹難者慰靈碑，另將與美國總統拜登舉行美日韓領袖會談，共商北韓情勢。

日相上次訪韓是2018年2月安倍晉三出席平昌冬奧開幕式。尹錫悅3月赴東京也是南韓總統睽違12年訪日，不到兩個月，日韓領袖已兩度會談。