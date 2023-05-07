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日韓雙峰會必談二戰強徵工 韓：歷史道歉 輪岸田作答

編譯中心／綜合6日電
5月6日，手持南韓總統尹錫悅、美國總統拜登和日本首相岸田文雄的照片的抗議者舉行示威，譴責岸田計畫訪問首爾。（美聯社）
5月6日，手持南韓總統尹錫悅、美國總統拜登和日本首相岸田文雄的照片的抗議者舉行示威，譴責岸田計畫訪問首爾。（美聯社）

日本首相岸田文雄將在7日訪韓，與南韓總統尹錫悅於首爾舉行領袖會談。在峰會上，最受關注的是岸田是否會直接提及對二戰徵用工的道歉和反省。對此，南韓政府核心相關人士5日在與「東亞日報」的通話中表示：「道歉應該由日本自行把握。現在輪到日本作答了。」

據韓聯社報導，岸田首站將前往祭奠歷代總統和韓戰戰歿者的首爾國立墓地「顯忠院」。訪問南韓的外國領袖前往顯忠院是慣例，岸田可能意在向韓方展現重啟穿梭外交的積極姿態。

7日下午，岸田將與尹錫悅舉行會談。目前預料，兩人在會談上，除因應北韓研發核武及飛彈而將在安全保障層面確認強化合作外，也會在半導體領域等經濟安全保障合作及雙邊出口管理方式等方面交換意見。據稱會談後舉行聯合記者會，7日晚間，兩國領袖夫婦將出席晚宴。

南韓政府消息人士表示：「由於會談是在南韓主場舉行，所以從日本的立場上會感到應該拿出一點東西的壓力，但我們也確實感到壓力很大。如果日本不能滿足國民在主場最起碼的期待值，尹總統親自主導的韓日關係正常化反而會適得其反。」

對於二戰徵用工問題，南韓政府核心相關人士在與「東亞日報」的通話中表示：「道歉應該由日本自行把握。現在輪到日本作答了。」該人士說：「日本應該很清楚應該怎麼做。」這一表態被解讀為，雖然兩國政府在會談前不會協調道歉立場，也不會要求日本直接道歉，但日本現在應該採取有誠意的措施予以回應。

美智庫：北韓衛星發射基地有新構工

總部設於美國的監督網站「北緯38度」（38 North）指出，北韓西海衛星發射基地近日的衛星影像顯示，當地一片以往用於農業的沿海地區正有新構工，作用不明。

南韓放送公社（KBS）報導，「北緯38度」5日一篇文章指出，當地新構工的本質還不清楚，但很有可能是根據北韓領導人金正恩2022年3月下達整體現代化和加強衛星發射基地工作的一環。

「北緯38度」指出，當地原本的農用建物約在兩到三周前夷為平地，新的構工在4月19至30日之間開始，開工約一周多後，一棟新建築的一樓似已完工。

位於北韓平安北道東倉里的西海衛星發射基地，專供平壤研發、測試能作為長程飛彈的火箭。

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