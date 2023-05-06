「繼續建設更好未來」 加國總理杜魯多允參加下次大選

加拿大自由黨大會上，總理杜魯多承諾參加下次大選。(美聯社)

加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）4日在自由黨代表大會上承諾將參加下一次大選，並批評保守黨對手將國家形容為破碎的說法。

路透社報導，杜魯多在睽違五年首次的面對面黨代表大會中，向約3500名黨員發表演說，雖然距離下次大選還有兩年時間，杜魯多聽起來像是在發表競選演說，這可能是選舉前最後一次的自由黨代表大會。

杜魯多表示：「當選舉來臨，當加拿大人需要在重大時刻做出重大選擇時，能帶領大家度過關卡，繼續建設更好的未來，會是我的一生的榮幸。」

杜魯多已經贏得三次大選，並已擔任總理7年半，在去年發生通貨膨脹和住房短缺期間，保守黨議員溥禮瑞（Pierre Poilievre）成為黨魁及杜魯多的主要競爭對手，經常在民調中領先。

溥禮瑞曾在社群媒體 和國會中多次表示：「在杜魯多（執政）8年後，一切都感覺破碎不堪。」

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）3月調查顯示，約57%的加拿大人不支持杜魯多，他的支持率目前為37%，為2021年9月以來最低。

杜魯多則反擊說：「我們想要建設，而溥禮瑞和他的『破碎主義』保守黨則想要摧毀。」