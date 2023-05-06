英地方選舉執政黨「或丟千個議席」 蘇納克首相恐不保

英國首相蘇納克。 (Getty Images)

英國 英格蘭眾多地區4日舉行地方選舉，由於英國正處於數十年來最嚴重的生活成本危機，這場選舉結果將可供一窺英國預計明年舉行的國會大選各政黨支持度；據5日陸續出爐的結果，在這場英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上台後面臨的首次重大檢驗，執政黨保守黨遭遇令人關注的重大挫敗。

據了解，此次選舉有230個區合計要選出8000多名區議會議員，其結果雖然不影響政府在國會的控制地位，但74個已公布結果的地方議會中，保守黨損失了260席，而路透社報導指出，最大在野黨工黨增加了147席，自由民主黨亦增加65席。路透社又指，保守黨在英格蘭北部及南部的關鍵目標議席敗給工黨，而自民黨則在南部較富裕地區取得優勢。

蘇納克5日表示，投票 結果顯示選民希望保守黨專注民眾的優先關注議題；保守黨主席韓斯（Greg Hands）則表示，「我們已說了這會是對黨而言艱難的一夜……明顯地我們感到失望。」

若這場選舉最後結果呈現相同趨勢，將會是中間偏右的保守黨遭逢1990年代中期以來最大的地方選舉挫敗。當時工黨在其後的國會大選取得壓倒性勝利，將時任黨魁布萊爾（Tony Blair）拱上首相大位。

工黨已對現有結果沾沾自喜，認為趨勢很明顯。擔任工黨全國競選協調員的國會議員馬穆德（Shabana Mahmood）表示：「這樣的結果對蘇納克來說是一場災難，選民認為保守黨執政失敗而教訓他。這些結果顯示，我們勢將出現一個工黨的多數政府。」

英國副交通大臣梅里曼（Huw Merriman）則將自家保守黨難看的選舉結果，歸咎於去年在短短數周內接連換下兩位黨魁暨首相強生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）的混亂局面；但他也對保守黨現任領導人有正面看法，他強調，蘇納克的執政方向是正確的。

不過，工黨的馬穆德推斷，工黨在明年全國大選得票率將比保守黨多出超過8個百分點，足以讓工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）登上首相寶座。

目前在英國全國民調 ，工黨支持率較保守黨領先達兩位數。工黨也將這場地方選舉定調為對「保守黨13年執政失敗」的公投。