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上合組織外長會議 外界關注印中巴互動

中央社／新德里5日專電

上海合作組織（SCO）外交部長會議4日起在印度舉行。然而，和會議本身討論的議題相比，外界更關注印度、巴基斯坦、中國之間的互動，並視此為印中、印巴關係的度量衡。

上合組織外交部長會議4日至5日在印度西南部果阿省（Goa）的一座渡假村舉行。4日為歡迎晚宴，部分會員國利用這一天舉行雙邊會議；5日為正式的外長會議。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天傍晚在會後記者會上表示，各國外長在評估了即將於上合組織峰會中遞交會員國領袖批准的提議，也討論了多邊合作現況、地區及全球議題，以及伊朗白俄羅斯加入上合組織的可能性。

上合組織峰會預定7月3日至4日在新德里舉行。

相較於上合組織外長會議的討論議題與會議結果，坊間更關注印度、巴基斯坦、中國之間的互動。

印度與中國的關係現正因邊界爭議而處於低谷。印度與巴基斯坦則是因恐怖主義威脅而長期對立，印度指稱巴基斯坦包庇恐怖組織，並支持這些組織在印度境內製造動亂。

早在外長會議舉行前，印度媒體與智庫學者即在猜測中國外長秦剛、巴基斯坦外長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto Zardari）是否前來與會，以及屆時的互動情況，並視此為印中、印巴關係的度量衡。

中國認為邊界爭議應與整體雙邊關係分開處理。蘇杰生在記者會上重申，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，印中關係才可能正常化，雙方應儘快解除邊界地區的軍事對峙。

在印巴關係方面，蘇杰生未視札達里前來與會為「外交突破」，說這只是多邊會議的一部分，印度對此沒有賦予其他意涵。他譴責札達里是恐怖主義代言人，強調印度作為恐怖主義的受害者，「不會與加害者坐在一起。」

蘇杰生表示，各國外長在會中雖有談及烏克蘭戰事以及不明無人機在克里姆林宮上方被擊落事件，但並非會議焦點。

蘇杰生說，印度作為上合組織輪值主席，迄今已主辦超過100場會議與活動，包括15場部長級會議，希望在任內加強會員國之間在新創、傳統醫品、科技、青年培力、振興佛教傳統等領域的合作。

印度 白俄羅斯 伊朗

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