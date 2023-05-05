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稱中國與中東歐「14+1」機制不復存在 捷克外長：既沒實質、亦無未來

編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿布林肯（左一）與捷克外交部長利帕夫斯基（右一）2日在華府國務院舉行會談。（Getty Images）
美國國務卿布林肯（左一）與捷克外交部長利帕夫斯基（右一）2日在華府國務院舉行會談。（Getty Images）

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）2日告訴媒體，中國跟中東歐國家互動的專屬俱樂部「不復存在」（defunct）。隨著中捷關係惡化，他在又稱「14+1」的「中國－中東歐國家合作」（CECC）外交機制看不到未來。

Politico Europe報導，利帕夫斯基跟美國國務卿布林肯會晤後發表講話時指出，「我感謝美國在中國上的戰略領導，我向布林肯國務卿保證，我們準備在歐洲框架內跟他們合作，14+1既沒有實質、也沒有未來」。

當記者問及布拉格當局是否將正式退出時，利帕夫斯基透過發言人補充指出，「我們不是積極成員，不會推測可能選擇採取的任何可能步驟」。

中國在2012年成立CECC，一開始有16個歐洲國家，希臘加入時擴大成「17+1」。北京當局曾經希望藉此可以恢復陸方跟前蘇聯國家的關係，但後來因立陶宛、愛沙尼亞與拉脫維亞陸續決定退出而減為「14+1」。

Politico Europe指出，利帕夫斯基的發言讓捷克人牢牢地站在美方陣營，對已有11年歷史的「14+1」機制造成潛在的沉重打擊。這番話同時也表明，自北約前將領帕維爾（Petr Pavel）3月上任捷克總統以來，布拉格進一步拉開了他們與北京的關係。

北京 布林肯 國務卿

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