稱中國與中東歐「14+1」機制不復存在 捷克外長：既沒實質、亦無未來

捷克外交部長利帕夫斯基(Jan Lipavský)2日告訴媒體,中國跟中東歐國家互動的專屬俱樂部「不復存在」(defunct)。隨著中捷關係惡化,他在又稱「14+1」的「中國-中東歐國家合作」(CECC)外交機制看不到未來。

Politico Europe報導,利帕夫斯基跟美國國務卿布林肯 會晤後發表講話時指出,「我感謝美國在中國上的戰略領導,我向布林肯國務卿保證,我們準備在歐洲框架內跟他們合作,14+1既沒有實質、也沒有未來」。

當記者問及布拉格當局是否將正式退出時,利帕夫斯基透過發言人補充指出,「我們不是積極成員,不會推測可能選擇採取的任何可能步驟」。

中國在2012年成立CECC,一開始有16個歐洲國家,希臘加入時擴大成「17+1」。北京 當局曾經希望藉此可以恢復陸方跟前蘇聯國家的關係,但後來因立陶宛、愛沙尼亞與拉脫維亞陸續決定退出而減為「14+1」。

Politico Europe指出,利帕夫斯基的發言讓捷克人牢牢地站在美方陣營,對已有11年歷史的「14+1」機制造成潛在的沉重打擊。這番話同時也表明,自北約前將領帕維爾(Petr Pavel)3月上任捷克總統以來,布拉格進一步拉開了他們與北京的關係。

