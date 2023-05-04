岸田7日將訪韓 傳為二戰強徵勞工道歉

岸田訪韓時擬為二戰勞工事情道歉。圖為3月南韓民間團體在南韓國會大樓前舉行集會，譴責政府日前發布的二戰被日強徵勞工索賠案解法並敦促日本謝罪賠償。(Getty mages)

日本 首相岸田文雄7日起將訪問南韓 兩天，將與總統尹錫悅會談，落實重啟兩國領袖互訪的「穿梭外交」。日媒共同社報導，在日本二戰強徵南韓勞工 的索償問題上，岸田將提及寫明對殖民統治深刻反省和由衷道歉的1998年「日韓共同宣言」，表明繼承日本歷屆內閣對歷史認識的立場。此舉被指有助南韓政府推進以「第三方代賠」方式，解決日企強徵勞工遭索賠的做法，助尹錫悅政府紓緩被指對日「屈辱外交」的壓力。

尹錫悅去年上台後，積極尋求與日本就二戰強徵南韓勞工爭議和解，以改善兩國關係共同應對北韓核威脅。南韓政府3月宣布，由南韓財團代替涉事日企向被強徵勞役的南韓人發放賠償，卻遭國內輿論批評為對日過分讓步的「屈辱外交」。

韓日3月在東京舉行峰會，尹錫悅稱峰會繼承發展1998年「日韓共同宣言」的精神，並為從歷史不幸中走出來開啟兩國「合作新時代」邁出第一步。共同社報導，岸田在峰會中已展示了繼承宣言中「道歉」的姿態，他考慮透過在南韓直接表態來獲得理解。報導指出，一直期待日方「有誠意呼應」的南韓輿論，屆時如何反應將是焦點。

另據韓聯社引述多名消息人士報導，7日舉行的韓日峰會中可能談及日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放問題，日方是否就南韓視為敏感的議題釋出誠意，可能大大影響雙邊信賴關係。

國際原子能總署（IAEA）專家調查團正就日本福島核廢水排放安全性進行檢驗，南韓等11國專家都參與其中。但考量南韓民眾的不安情緒，消息人士指出，南韓政府認為韓日間有必要另行展開安全性調查；據稱，雙方政府近期持續透過外交管道商議相關問題。

福島核廢水問題被南韓輿論稱為韓日關係的「雷管」，南韓峨山政策研究院研究委員崔恩美（音譯）指出，南韓國內對福島核廢水議題的負面聲浪相當大，日方即使對此不滿，仍應展現當事國的謙遜態度。

對於韓日是否就福島核廢水獨立展開「雙邊驗證」工作，南韓總統辦公室高層官員表示，若議題定下就會討論相關問題，並強調「外交需要雙方互相呼應」。