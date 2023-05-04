我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

北約第一個印太辦事處 擬於東京開設

編譯中心／綜合3日電

日經亞洲（Nikkei Asia）獲悉，北約組織（NATO）計畫明年在日本東京開設印度洋-太平洋地區第一個聯絡辦事處。

報導指出，在中國崛起成為新挑戰，以及北約持續關注俄羅斯之際，這個辦事處能讓北約軍事聯盟跟日本、南韓、澳洲、紐西蘭等區域重要夥伴定期磋商。

北約與日本也會將合作關係升級，目標於7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開北約峰會前，簽訂一項「個別化夥伴計畫」（Individually Tailored Partnership Programme）。

雙方將深化合作因應網路威脅，協調彼此對於新興與破壞式技術的立場，並就打擊不實資訊進行交流。

相關計畫已獲得日本與北約官員證實。

根據日經亞洲，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月底訪問東京期間，與日本首相岸田文雄首度談及開設辦事處的想法。根據知情人士，北約31個成員國間4月中旬傳閱一份相關草案。

提案內容為明年在東京開設單人聯絡辦事處。至於是由日方提供辦公室空間，或是由北約出錢，目前還在協商中。

北約在紐約聯合國總部、維也納的歐洲安全暨合作組織（OSCE），以及喬治亞、烏克蘭、波士尼亞-赫塞哥維納、摩爾多瓦、科威特等國也有類似的聯絡辦事處，而且當中很多都是東道國提供辦公室空間給北約。如果東京出資讓西方軍事聯盟在日本立足，將象徵彼此防禦合作邁入新階段。

北約與日本都有意深化合作。岸田1月跟史托騰柏格會面時說，日本計畫讓駐比利時的日本大使館兼北約政府代表部獨立出來，設置駐北約代表團，並派遣新大使來減輕駐比利時大使三上正裕的北約任務。

預計日韓澳紐4國領導人都將跟去年一樣，出席7月的維爾紐斯北約峰會，象徵北約更深入參與印太事務。

北約 日本 比利

上一則

義大利美人魚雕像「大胸翹臀」 網批：矽膠假奶

下一則

烏刺殺普丁？俄假旗行動？ 克宮無人機爆炸發生什麼事

延伸閱讀

美：西方制裁下俄可再撐1年 北約：助烏反攻戰車98%到位

美：西方制裁下俄可再撐1年 北約：助烏反攻戰車98%到位
北約助烏克蘭抗俄軍 1550部裝甲車230輛坦克到位

北約助烏克蘭抗俄軍 1550部裝甲車230輛坦克到位
美國北約矢言堅定支持烏克蘭 有信心奪回更多領土

美國北約矢言堅定支持烏克蘭 有信心奪回更多領土
俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟

俄侵烏後首次 北約秘書長密訪基輔 稱烏無法立即入盟

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情