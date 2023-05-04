北約第一個印太辦事處 擬於東京開設

日經亞洲（Nikkei Asia）獲悉，北約 組織（NATO）計畫明年在日本 東京開設印度洋-太平洋地區第一個聯絡辦事處。

報導指出，在中國崛起成為新挑戰，以及北約持續關注俄羅斯之際，這個辦事處能讓北約軍事聯盟跟日本、南韓、澳洲、紐西蘭等區域重要夥伴定期磋商。

北約與日本也會將合作關係升級，目標於7月11至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開北約峰會前，簽訂一項「個別化夥伴計畫」（Individually Tailored Partnership Programme）。

雙方將深化合作因應網路威脅，協調彼此對於新興與破壞式技術的立場，並就打擊不實資訊進行交流。

相關計畫已獲得日本與北約官員證實。

根據日經亞洲，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）1月底訪問東京期間，與日本首相岸田文雄首度談及開設辦事處的想法。根據知情人士，北約31個成員國間4月中旬傳閱一份相關草案。

提案內容為明年在東京開設單人聯絡辦事處。至於是由日方提供辦公室空間，或是由北約出錢，目前還在協商中。

北約在紐約聯合國總部、維也納的歐洲安全暨合作組織（OSCE），以及喬治亞、烏克蘭、波士尼亞-赫塞哥維納、摩爾多瓦、科威特等國也有類似的聯絡辦事處，而且當中很多都是東道國提供辦公室空間給北約。如果東京出資讓西方軍事聯盟在日本立足，將象徵彼此防禦合作邁入新階段。

北約與日本都有意深化合作。岸田1月跟史托騰柏格會面時說，日本計畫讓駐比利 時的日本大使館兼北約政府代表部獨立出來，設置駐北約代表團，並派遣新大使來減輕駐比利時大使三上正裕的北約任務。

預計日韓澳紐4國領導人都將跟去年一樣，出席7月的維爾紐斯北約峰會，象徵北約更深入參與印太事務。