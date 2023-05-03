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尹錫悅：中國若要批評「華盛頓宣言」 應先配合制裁北韓

編譯中心／綜合2日電

南韓總統尹錫悅早前訪美，並與拜登總統共同發表「華盛頓宣言」（Washington Declaration），闡述加強對北韓核威脅的震攝方案，引起中方不滿。對此，尹錫悅表示，因為中國完全不參與國際社會針對北韓違反安理會決議的制裁行動，南韓別無選擇。

香港01引述韓聯社報導，尹錫悅說，若中國要批評韓美發表「華盛頓宣言」，至少應該按照國際法規則，配合安理會制裁北韓核威脅行為。他又說，不論是技術、商品，南韓都沒有對中國實行出口管制，只要中國不對南韓採取敵對行為，彼此遵守協議、相互尊重，韓中兩國完全可以一起解決經濟問題。

針對美韓的「華盛頓宣言」 ，中國外交部發言人毛寧4月27日主持例行記者會時稱，美方做法破壞地區和平穩定，中方堅決反對。毛寧批評美方為實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在半島問題上借題發揮、製造緊張。

尹錫悅與拜登在「華盛頓宣言」中，同意新設「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group），好讓南韓更加了解美方嚇阻與回應區域內任何核事件的應變計畫，並讓南韓表達意見。

尹錫悅2日向內閣簡報訪美行程時，稱南韓已讓韓美同盟升級。他說，最新核計畫機制促進更頻繁的高層級雙邊討論，會比北大西洋公約組織（NATO）的「核計畫小組」（Nuclear Planning Group）更有效率；並指出未來會有更多美國的「戰略資產」定期部署到南韓，以維持「壓倒性的反制姿態」

此外，尹錫悅也告訴內閣成員，美韓同盟以核子為基礎有所升級，在供應鏈、科學、技術層面建立新的夥伴關係，包括網路安全、電動車與電池、量子技術、外援和經濟投資等方面。

一些南韓民眾樂見韓美峰會的成果，包括尹錫悅赴美國國會演說以及在白宮國宴高歌，特別是年輕選民。民調顯示，尹錫悅支持率微幅上升至34.5%，為四周以來首度回彈。

但在野的共同民主黨批評，尹錫悅訪美行美國補貼電動車的新規定這方面缺乏進展，這可能會損害南韓汽車製造商的利益。共同民主黨發言人批尹錫悅，「只是在世界上最昂貴的卡拉ok唱了一首歌」，而代價是南韓企業數十億美元的投資。

南韓 北韓 拜登

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