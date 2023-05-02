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日相傳5/7訪問南韓 美日韓同盟vs.俄中朝陣線成趨勢

編譯中心╱綜合1日電
日本首相岸田文雄(右)預定7日訪南韓，與南韓總統尹錫悅(左)舉行高峰會，美日韓峰會也將接著於5月中旬舉行，積極鞏固抗中陣線。圖為尹錫悅3月訪問日本，岸田在首相官邸接待。(美聯社)
日本首相岸田文雄(右)預定7日訪南韓，與南韓總統尹錫悅(左)舉行高峰會，美日韓峰會也將接著於5月中旬舉行，積極鞏固抗中陣線。圖為尹錫悅3月訪問日本，岸田在首相官邸接待。(美聯社)

日韓關係持續回溫之際，日本首相岸田文雄7日將前往南韓訪問安排已幾近底定，接著配合19日於日本廣島舉行的七大工業國組織（G7）高峰會，美日韓將舉行領袖會談，三方深化合作腳步加快，明確展現鞏固陣線的積極態度。

專家指出，東北亞兩大陣營對立已是無法避免的時代趨勢，俄中朝（北韓）的聯合越形鞏固，也會強化美日韓的同盟關係；此次日韓高峰會，雙方將鑑於北韓核子與飛彈開發的進展，商定強化日韓安全保障合作。為了威懾北韓，還將確認日美韓三國合作的重要性。

日本共同社報導，日本首相上次訪韓是在2018年2月，時任首相安倍晉三出席了平昌冬奧會開幕式。今年3月日韓領袖會談就恢復互訪的「穿梭外交」達成共識，岸田此行將成為開端。

據相關人士1日透露，岸田7至8日對南韓進行就任後首次訪問一事當天基本敲定，岸田將與尹錫悅舉行會談，確認加速旨在改善兩國關係的措施。這將是重啟兩國領袖互訪的「穿梭外交」的首個舉措。岸田希望透過在尹錫悅3月間訪日後不久即回訪，來落實促進兩國領袖對話。

韓聯社報導，日韓峰會正進行最終協調，規畫7日在首爾龍山總統辦公室舉行，預估2日與日方同時宣布日韓峰會最終日程。

另據路透報導，美國政府當局透露，將在於廣島G7峰會期間舉行日美韓領袖會談，預計將就對抗加強霸權主義的中國、研發飛彈的北韓等方面討論強化合作。

如果岸田文雄7日訪韓，距離尹錫悅訪日只隔50多天。部分南韓輿論推測，岸田可能藉這次訪韓機會就前徵用工問題公開道歉，但多數意見仍認為日方就此議題發表較上次峰會更明確道歉的可能性不大；相較於具體協商成果，兩國政府可能希望藉此展現重啟穿梭外交的決心與積極態度。

在岸田訪韓後，美日韓3方很有可能藉5月中旬在日本廣島舉行七大工業國集團（G7）峰會的機會舉行美日韓峰會，外界預測，會中可能論及美韓峰會後提及的核磋商小組（NCG）與相關的美日韓合作體系。

日本 北韓 G7

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