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船艦不足 美國陸戰隊取消亞太演訓

編譯中心╱綜合1日電

華爾街日報報導，美軍第31陸戰隊遠征支隊的任務在於能夠快速部署，以因應亞太地區危機。但這支快速反應部隊卻不時出現無船艦可帶他們從日本駐地出擊的窘境。

該支隊今年初表定登上大型兩棲攻擊艦「拉什摩爾號」，實施協助維持戰備狀態的演訓，但該艦的維修出狀況，訓練只得暫停。這凸顯美國試圖集中軍力應對中國挑戰時的一大難題。

美國國防官員坦言，美國海軍沒有足夠的兩棲船艦運送部隊。但陸戰隊戰略的核心，正是從亞太某個島嶼迅速轉至另個島嶼，並在發生衝突時牽制共軍。

具大甲板可供飛行器起降的大型兩棲攻擊艦尤其短缺。美軍官員透露，情況緊急時，陸戰隊固然可藉由別種船艦出勤，但缺少兩棲攻擊艦所能提供的空中載具，意味著部隊沒有空中掩護。

美軍現役的31艘這類船艦中，僅約1/3有充分後勤維護和訓練可供部署，其中1艘出狀況，任務就會延宕。

華府智庫「哈德遜研究所」研究員克拉克（Bryan Clark）表示，若華府真的將重返亞洲視為優先要務，就應確保太平洋上的兩棲船艦狀態。

國防官員與軍事專家也提到，兩棲船艦數量有限將影響不少任務。美軍陸戰隊司令柏格今年曾指出，無法在土耳其強震後賑災援救，就是沒足夠船艦載運部隊。

兵力約2200人的第31陸戰隊遠征支隊駐紮日本沖繩縣。在應對大陸犯台或奪取東海、南海的島嶼時，這種部隊很可能扮演吃重角色，屆時一旦必須出動，那兩棲船艦短缺可能誤事。

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