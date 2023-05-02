船艦不足 美國陸戰隊取消亞太演訓

華爾街 日報報導，美軍第31陸戰隊遠征支隊的任務在於能夠快速部署，以因應亞太地區危機。但這支快速反應部隊卻不時出現無船艦可帶他們從日本 駐地出擊的窘境。

該支隊今年初表定登上大型兩棲攻擊艦「拉什摩爾號」，實施協助維持戰備狀態的演訓，但該艦的維修出狀況，訓練只得暫停。這凸顯美國試圖集中軍力應對中國挑戰時的一大難題。

美國國防官員坦言，美國海軍沒有足夠的兩棲船艦運送部隊。但陸戰隊戰略的核心，正是從亞太某個島嶼迅速轉至另個島嶼，並在發生衝突時牽制共軍。

具大甲板可供飛行器起降的大型兩棲攻擊艦尤其短缺。美軍官員透露，情況緊急時，陸戰隊固然可藉由別種船艦出勤，但缺少兩棲攻擊艦所能提供的空中載具，意味著部隊沒有空中掩護。

美軍現役的31艘這類船艦中，僅約1/3有充分後勤維護和訓練可供部署，其中1艘出狀況，任務就會延宕。

華府 智庫「哈德遜研究所」研究員克拉克（Bryan Clark）表示，若華府真的將重返亞洲視為優先要務，就應確保太平洋上的兩棲船艦狀態。

國防官員與軍事專家也提到，兩棲船艦數量有限將影響不少任務。美軍陸戰隊司令柏格今年曾指出，無法在土耳其強震後賑災援救，就是沒足夠船艦載運部隊。

兵力約2200人的第31陸戰隊遠征支隊駐紮日本沖繩縣。在應對大陸犯台或奪取東海、南海的島嶼時，這種部隊很可能扮演吃重角色，屆時一旦必須出動，那兩棲船艦短缺可能誤事。