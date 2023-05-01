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攸關美中角力的另一戰場 巴拉圭執政黨贏得總統大選

編譯劉忠勇／綜合外電
巴拉圭總統當選人潘尼亞（中）已表示，將繼續與台灣保持外交關係。（路透）
巴拉圭總統當選人潘尼亞（中）已表示，將繼續與台灣保持外交關係。（路透）

巴拉圭執政黨候選人潘尼亞在周日以壓倒性多數贏得總統大選，使保守紅黨在國內政權更加穩固，也化解巴拉圭可能結束對台灣外交關係的疑慮。

潘尼亞得票率為42.7％，領先中間偏左的對手艾里格里超過15個百分點。艾里格里競選時主張轉向中國建交。

巴拉圭總統大選向來不是全球矚目的重大事件，卻因台灣關係成了美中角力下的另一個戰場。

年僅44歲的潘尼亞在當選後表示，「為這次紅黨的勝利感謝大家，為巴拉圭的勝利感謝大家」。艾里格里則承認敗選。現任總統阿布鐸和巴西和阿根廷領導人紛紛以「總統選人」的頭銜恭賀潘尼亞。

紅黨和右翼政黨候選人在國會選舉和省長的選舉中也大有斬獲，其中幾個省創下紅黨歷來最佳選舉結果。

曾任財政部長的潘尼亞上任後肩負推動巴拉圭以農業為主經濟成長的考驗，還得縮小財政赤字，並回應黃豆和牛肉生產商希望政府轉和中國建交以進入中國龐大市場的壓力。

這場選舉的主要訴求是經濟、貪腐，以及對台關係。巴拉圭是僅有的13個與台灣保持正式外交關係的國家。艾里格里批評台巴外交關係讓巴拉圭的黃豆和牛肉無法直接賣到中國。潘尼亞已表示將繼續與台灣保持外交關係。

投資人選前對此次選舉並不太擔心，貨幣兌美元的匯率今年迄今升值1.4%。

近年來，中國成功拉攏台灣在拉丁美洲的邦交國，包括巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加共和國以及上個月的宏都拉斯。台灣另一邦交國瓜地馬拉6月也將選舉新總統。

邦交 匯率

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