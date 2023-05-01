美俄中角力 新興國家乘機牟利 學者：不選邊為分散風險

印度和巴西均為新興國家中的要角，在美陸與美俄對抗加劇的格局下，成為美陸俄競相拉攏的對象。圖為俄羅斯外長拉夫羅夫（左）4月訪問巴西時，巴西外長維艾拉（右）未拒之門外或嚴詞批評。（美聯社）

華盛頓郵報4月29日報導，根據此前麻薩諸塞州空軍國民兵將機密文件外洩的案件，當美國和俄羅斯、中國展開日益激烈的對峙時，主要的開發中國家均作壁上觀，並不選邊站，甚至在某些情況下乘機謀取本國利益。

這些文件使人難得窺見若干主要新興國家，例如印度 、巴西 、巴基斯坦與埃及的私下盤算，也反映出當美國不再是無可匹敵的王者，而拜登卻欲拉攏主要國家支持其遏制俄陸的全球影響力時面對的難題。

華府 智庫「卡內基國際和平基金會」學者史派特（Matias Spektor）說，鑑於十年後誰領風騷猶未可知，開發中國家正重新調整政策，以分散風險。

其中以巴基斯坦最為明顯，外洩文件顯示在2001年九一一事件後，該國獲美國巨額的經濟及安全援助，如今卻極為仰賴來自中國的投資和貸款。

巴基斯坦「外交國務部長」（MSFA）卡爾（Hina Rabbani Khar）3月曾表明，不能再在美陸之間保持中間立場。她在題為「巴基斯坦之困難抉擇」內部備忘錄中主張，「本能地」維持巴美的夥伴關係，最終將犧牲和中交往的全部利益，而她將巴基斯坦與北京的關係，視為「真正的戰略夥伴」。

這些文件亦顯示，印度同樣避免在美俄間選邊站，尤其是在俄烏戰爭上。印度3月主持在新德里召開的20國集團（G20）外長會議期間，就設法確保不會討論該問題。

印度和巴西均為新興國家中的要角，在美陸與美俄對抗加劇的格局下，成為美陸俄競相拉攏的對象。俄羅斯外長拉夫羅夫（左）3月出席印度20國集團外長會議時，印度外長蘇杰生（右）接受會面。（美聯社）

深諳印方立場的人士指稱，新德里雖不挺俄國攻打烏克蘭，但在聯合國，印度一向仰賴俄方支持，因此「別無選擇」，只能與莫斯科維持能源及經濟聯繫。

巴西總統魯拉也想在全球事務上爭一席之地。他提議組成一個「世界和平集團」（world peace bloc），以調解美陸對抗，並促成俄烏戰爭畫下句點。他四月訪陸期間，曾與大陸國家主席習近平討論這項倡議 。

根據這些文件，五角大廈早就評估，魯拉可能准許被美國制裁的伊朗兩艘軍艦停泊巴西港口，提升他作為「全球調解人」的聲譽，並擦亮巴西的中立國形象。

此外，埃及總統塞西曾下令生產達4萬枚火箭祕密提供俄國，但之後似乎屈服於華府壓力而延遲交貨。

史派特指出，拜登政府試圖勸說這些新興國家支持美國的全球優先要務，但這些國家只會保持謹慎。它們當然仍會關注美方，因為美國比它們強大很多，惟是否對華府言聽計從，則是另一回事。