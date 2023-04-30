拜登、莫迪5月訪巴紐 將與太平洋島國領袖舉行會議

拜登總統。（Getty Images）

巴布亞紐幾內亞 總理馬拉普今天表示，美國總統拜登 和印度總理莫迪將於下個月與太平洋島國領袖一同進行「歷史性」的展望未來會議。

路透報導，馬拉普（James Marape）透過聲明指出：「這是歷史性頭一遭，同時也是世界超級強權在太平洋最大國家參與的『邁向』未來會議。」

拜登（Joe Biden）預計5月22日造訪巴布亞紐幾內亞首都莫士比港，這將是首次有美國現任總統訪問巴紐。位於澳洲 北部的巴布亞紐幾內亞擁有940萬人口，當地資源豐富，但大致上都未開發。

馬拉普說道：「在印太對話中，巴布亞紐幾內亞和太平洋地區不容忽視。把我們的森林和海域加總起來，我們擁有全球最龐大的碳匯，以及地球上最大的海洋和空域。」

莫迪（Narendra Modi）和拜登將在前往澳洲的途中停留巴紐，他們將參加澳洲雪梨5月24日舉行的「四方安全對話」（the Quad）。四方安全對話是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。

中國去年與太平洋島國索羅門群島簽定安全協議後，華府便加強力道對抗北京當局在太平洋地區日益增長的影響力。

馬拉普尋求增加外國投資之際，中國、美國及其盟邦都相當重視巴紐。

巴紐正與美國和澳洲商討安全協定，同時馬拉普已受邀在今年訪問北京。