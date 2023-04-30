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袖手旁觀？美俄中角力 印度等新興國「不選邊站」

編譯盧炯燊／綜合29日電
美國駐俄大使館外的美俄兩國國旗。（Getty Images）
美國駐俄大使館外的美俄兩國國旗。（Getty Images）

華盛頓郵報指美國洩密文件顯示，當美國與俄羅斯及中國展開日益激烈的對峙時，主要的發展中國家都袖手旁觀，並不選邊站，甚至在某些情況下謀取自己的利益。

這些洩密文件讓人難得一見的看到一些主要新興大國，包括印度巴西、巴基斯坦及埃及的私下算計，說明當美國不再是無可匹敵的超級大國時，拜登要在爭取主要國家支持其遏制俄、中全球影響力時所面對的障礙。

卡內基國際和平基金會學者斯派克特(Matias Spektor)認為，發展中國家正在重新調整政策，因為不知道十年後誰領風騷，所以它們必須分散風險，就如對沖賭注。

巴基斯坦在這方面最為明顯，文件透露它在九一一恐怖攻擊事件後，獲得美國數十億元的經濟及安全援助，但現在嚴重依賴中國的投資和貸款。外長卡爾(Hina Rabbani Khar)3月時表明不能再在中美之間保持中間立場，維護巴美夥伴關係，最終只會犧牲與中國真正戰略夥伴關係的全部好處。

洩密文件也顯示，印度也避免在美俄之間選邊站，尤其是在俄烏戰爭問題上，早前印度主持的20國集團會議期間，新德里就努力確保在不會討論俄烏戰爭。

熟悉印度立場的人士表示，它不支持俄羅斯攻打烏克蘭，但在聯合國它一直依賴俄羅斯支持，因此別無選擇，只能與俄羅斯保持能源和經濟聯繫。

巴西總統魯拉也要在全球事務爭一席位，他提議建立一個「世界和平集團」以調解美中對抗，並促成結束俄烏戰爭，在訪問中國期間與習近平主席討論這一倡議 。

五角大廈評估魯拉甚至可能准許伊朗兩艘軍艦停泊巴西港口，以提升他作為全球調解人的聲譽以及巴西作為中立國的形象。

此外，埃及總統塞西曾下令生產4萬枚火箭秘密供應給俄羅斯，但後來似乎屈服於美國的壓力並推遲了交易，但也說明它未必完全聽命於華盛頓。

斯派克特說，拜登政府試圖勸說這些新興國家支持其全球優先事項，但它們只會保持謹慎，這些國家仍會關注美國，因為美國比它們強大得多，然而是否依華盛頓所說而行則是另一回事。

俄羅斯 印度 巴西

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