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日相岸田訪非 拉攏南方世界抗衡中俄

編譯羅方妤╱綜合29日電
日本首相岸田文雄(前)29日在東京羽田機場，準備啟程前往埃及、迦納、肯亞和莫三比克四國。(Getty Image)
日本首相岸田文雄(前)29日在東京羽田機場，準備啟程前往埃及、迦納、肯亞和莫三比克四國。(Getty Image)

日本首相岸田文雄29日出訪埃及、迦納、肯亞和莫三比克四國，並於回程時訪問新加坡，5月5日返國，成為日本自2014年來首位出訪非洲多國的首相。岸田在羽田機場表示：「願與非洲主要國家領袖針對烏克蘭局勢和國際議題交換意見，確認合作。我想將訪非成果與下月的7大工業國（G7）廣島峰會連結，增進峰會討論」。

同日，日本外相林芳正也出訪中南美洲5個國家，也是為了G7廣島峰會造勢，預計將於5月7日返國。

「日經亞洲」分析，岸田踏上在非洲與中俄爭奪影響力的旅程。岸田曾告訴幕僚，中國國家主席習近平和中國高層官員「走遍非洲和拉丁美洲。如此下去，我們將輸給他們」。許多「南方世界」國家握有珍貴自然資源，他們的外交立場普遍對美國反感，引起中俄紛紛主動示好，使日方感到震驚。「南方世界」代表上百個開發中國家。

中國外交部長秦剛今年1月出訪埃及，一個月前習近平才在沙烏地阿拉伯與埃及總統塞西會面。肯亞對中國貿易額僅去年就增加27%，民調也顯示民眾對中方抱持正面觀感的比率從2021年的58%增至82%。中國官媒新華社指出，在資源豐富的莫三比克，一項中方支持的液化天然氣計畫去年11月開始生產。

南方世界國家的支持將是G7國家孤立中俄的關鍵。G7國家外交部長本周會後一項聲明強調，「加強基於法治的國際秩序」，稱俄國侵烏和中國在東海和南海無視國際法。

然而，G7在全球GDP的占比已被超車，4月初的數據顯示，G7的GDP占比為30.7%。巴西、俄國、印度、中國、南非組成的「金磚五國」，貢獻全球GDP的31.5%。

日本3月宣布計畫根據受援助國的需要提供發展援助。岸田去年8月在東京非洲發展會議宣布，此後3年間日本公私部門將在非洲共投資300億美元。

閱報秘書 南方世界
閱報秘書 南方世界

G7 日本 習近平

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