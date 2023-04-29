我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克再出招 推特將推出文章點閱收費新制

中菲船隻險相撞 美要求北京停止挑釁與不安全行為

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

記者楊德宜／台北報導
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓總統尹錫悅近日赴美國是訪問，並且跟美國總統拜登發表「華盛頓宣言」。財信傳媒集團董事長謝金河在臉書表示，南韓終於選邊站，台灣要留神。

謝金河說，這周全球的焦點都在南韓總統尹錫悅身上。尹錫悅到訪美國受到前所未有的高規格接待。這一年來東北亞情勢回顧，去年5月20日美國總統拜登到訪首爾，也到三星電子平澤廠參觀，拜登對南韓下足功夫，想要南韓選邊站，但是南韓態度模稜兩可，美國的東北亞陣營似乎少了南韓這個夥伴。

謝金河表示，不過一年之間，情勢似乎出現重大轉折，先是尹錫悅率先表示台海局勢和北韓一樣，都是國際問題，他認為中國不宜改變台海現狀。這話一出，立即引來北京政府強力抗議。接著，尹錫悅也表示，日本一百多年前的舊事，不宜窮追猛打。這一年來，在美國居中協調下，日韓關係逐漸改善，過去日本對南韓的半導體化學材料限制也解除。

這次尹錫悅訪美行，謝金河說，拜登以最高規格接待，尹錫悅也受邀到國會發表演講，拜登與尹錫悅發表華盛頓宣言，而尹錫悅也在拜登國宴的晚宴上獻唱「America Pie」，這個美國派似乎透露了微妙的意涵。

他表示，直接了當的說，經過將近一年的恊商，南韓似乎加入美國戰線，這是經過將近一年的折衝。

除了外交大進擊，謝金河表示，這次尹錫悅邀請Netflix到南韓投資，尹錫悅也親訪特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，力邀Tesla到南韓設廠，美國也與南韓談成電池合作協議。在南韓正式選邊站後，外媒報導美國可能也會對中國大陸的面板採取制裁行動，而中國也立刻宣布對南韓進口產品加強檢驗，中韓從文在寅時代的緊密合作關係似乎出現變化。

謝金河說，2022年，南韓出現史上最大的472億美元逆差，今年首季逆差225億美元，除了商品進口大增造成逆差，中韓兩國在2015年簽定FTA，南韓起初以為是萬應仙丹，後來中國商品壓境，南韓從優勢變劣勢，今年首季對中國逆差78.39億美元，貿易情勢急遽惡化，迫使南韓必須改變路線。

「這次南韓加入美國派，勢必得到美國大規模投資，這也可能排擠到台灣」。謝金河說，過去三年，台灣經濟表現亮眼，南韓一直走下坡，去年台灣人均所得超過南韓，台積電也完勝三星。現在日韓交好，美韓站在同一陣線，「台灣過去三年的順風順水，未來可能會面臨更多考驗」。這一周的國際情勢變化，值得我們審慎評估及面對。

南韓 拜登 投資

上一則

日相岸田出訪 日媒：意圖拉攏非洲國家抗中俄

延伸閱讀

拜登細數亞裔貢獻：以不可估量的方式豐富美國

拜登細數亞裔貢獻：以不可估量的方式豐富美國
拜登5月訪巴紐 預計會晤18位太平洋島國領袖

拜登5月訪巴紐 預計會晤18位太平洋島國領袖
拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統
金與正砲轟華盛頓宣言 南韓統一部：焦急挫敗表現

金與正砲轟華盛頓宣言 南韓統一部：焦急挫敗表現

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24

超人氣

更多 >
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償
花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」