南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓 總統尹錫悅近日赴美國是訪問，並且跟美國總統拜登 發表「華盛頓宣言」。財信傳媒集團董事長謝金河在臉書表示，南韓終於選邊站，台灣要留神。

謝金河說，這周全球的焦點都在南韓總統尹錫悅身上。尹錫悅到訪美國受到前所未有的高規格接待。這一年來東北亞情勢回顧，去年5月20日美國總統拜登到訪首爾，也到三星電子平澤廠參觀，拜登對南韓下足功夫，想要南韓選邊站，但是南韓態度模稜兩可，美國的東北亞陣營似乎少了南韓這個夥伴。

謝金河表示，不過一年之間，情勢似乎出現重大轉折，先是尹錫悅率先表示台海局勢和北韓一樣，都是國際問題，他認為中國不宜改變台海現狀。這話一出，立即引來北京政府強力抗議。接著，尹錫悅也表示，日本一百多年前的舊事，不宜窮追猛打。這一年來，在美國居中協調下，日韓關係逐漸改善，過去日本對南韓的半導體化學材料限制也解除。

這次尹錫悅訪美行，謝金河說，拜登以最高規格接待，尹錫悅也受邀到國會發表演講，拜登與尹錫悅發表華盛頓宣言，而尹錫悅也在拜登國宴的晚宴上獻唱「America Pie」，這個美國派似乎透露了微妙的意涵。

他表示，直接了當的說，經過將近一年的恊商，南韓似乎加入美國戰線，這是經過將近一年的折衝。

除了外交大進擊，謝金河表示，這次尹錫悅邀請Netflix到南韓投資 ，尹錫悅也親訪特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，力邀Tesla到南韓設廠，美國也與南韓談成電池合作協議。在南韓正式選邊站後，外媒報導美國可能也會對中國大陸的面板採取制裁行動，而中國也立刻宣布對南韓進口產品加強檢驗，中韓從文在寅時代的緊密合作關係似乎出現變化。

謝金河說，2022年，南韓出現史上最大的472億美元逆差，今年首季逆差225億美元，除了商品進口大增造成逆差，中韓兩國在2015年簽定FTA，南韓起初以為是萬應仙丹，後來中國商品壓境，南韓從優勢變劣勢，今年首季對中國逆差78.39億美元，貿易情勢急遽惡化，迫使南韓必須改變路線。

「這次南韓加入美國派，勢必得到美國大規模投資，這也可能排擠到台灣」。謝金河說，過去三年，台灣經濟表現亮眼，南韓一直走下坡，去年台灣人均所得超過南韓，台積電也完勝三星。現在日韓交好，美韓站在同一陣線，「台灣過去三年的順風順水，未來可能會面臨更多考驗」。這一周的國際情勢變化，值得我們審慎評估及面對。