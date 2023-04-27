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「菲不再親中」 美菲歷來最大軍演擊沉敵艦

編譯中心／綜合26日電
在菲律賓總統小馬可仕（左）親臨現場下，菲國和美國歷來最大規模「肩並肩」聯合軍演26日首次針對南海爭議海域，進行海上實彈射擊。（Getty Images）
在菲律賓總統小馬可仕（左）親臨現場下，菲國和美國歷來最大規模「肩並肩」聯合軍演26日首次針對南海爭議海域，進行海上實彈射擊。（Getty Images）

美國和菲律賓舉行的歷來最大規模聯合軍事演習進入尾聲，26日朝南海上一艘代表敵方的船艦發射一連串的火箭，以擊沉敵艦。

中央社引述法新和路透報導，這是美菲兩國年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演首次在爭議性的南海進行聯合實彈演習，地點就在位於距黃岩島航程僅數小時之處。菲律賓聲稱擁有主權的黃岩島已遭中國占領逾10年。

菲律賓總統小馬可仕和美菲官員坐在瞭望塔，觀看這場在菲國首都馬尼拉以北區域舉行的實彈演習。路透說，在第一枚導彈發射的時候，小馬可仕笑了。

據報導，這場實彈演習以美軍高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）朝一艘停泊在距離岸邊約22公里的菲律賓海軍除役護衛艦，發射一連串火箭砲，目標是擊沉這艘代表敵方朝菲律賓沿岸駛近、船齡數十年的船艦。

美菲聯合軍演實彈發射海馬士高機動性多管火箭。（路透）
美菲聯合軍演實彈發射海馬士高機動性多管火箭。（路透）

隨後砲兵單位沿著草地列隊向離岸10公里的海面浮筒發射火箭彈。F-16戰隼（Fighting Falcon）戰鬥機、AH-64阿帕契攻擊直升機、以及菲國空軍的FA-50戰機也都參與這項演習。

今年的美菲聯合軍演將於28日結束，總計有1萬7000名官兵參與，為兩國歷來最大規模的演習。參加演習的菲律賓軍隊發言人說，美菲之間的同盟關係「激活了」。此外，美軍獨立媒體「星條旗報」報導，這次大規模軍演顯示小馬可仕總統決心改變前任杜特蒂的親中政策，加強菲律賓與美國之間的長期盟友關係。

菲國總統小馬可仕預計下周出訪華府，他打算和美國總統拜登討論1951年菲美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）。小馬可仕認為在面臨緊張升高的情勢下，菲美共同防禦條約有必要調整。

而對於美菲軍演，北京表示，美菲同盟不能干涉南中國海的主權糾紛，不能損害中國的領土主權和安全利益。菲律賓和美國方面則表示，軍演只是為了防禦目的。美軍第25步兵師師長約瑟夫．瑞安少將對媒體表示，「為了保衛一個國家主權領土而進行的訓練，根本談不上任何挑釁。」「保護自己的空間是每一個主權國家的權利。」

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