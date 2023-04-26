美外洩機密文件曝光刺探南韓 尹錫悅：不會影響兩國關係
美國國防部最近外洩的機密文件顯示，美方一直在蒐集盟邦南韓的情報，南韓總統尹錫悅在獨家專訪告訴美國NBC新聞，此事不會影響美韓兩國之間的關係。
根據報導，已經抵達美國訪問的尹錫悅24日接受NBC晚間新聞主播何特（Lester Holt）一對一訪問時表示，「我認為，這件事沒有理由動搖支持美韓聯盟的鋼鐵般堅定（ironclad）信任，因為這是建立在自由等共同價值觀」。
雖然尹錫悅承認美國刺探盟邦一事敗露的尷尬，但他也說兩國之間的關係建立在高度信任的基礎上，「當你有了這種信任，就不會動搖了」。
尹錫悅還表示，「這不是一件以任何方式影響我們兩國之間信任的事情」。
EXCLUSIVE: South Korea's President Yoon Suk Yeol addresses the U.S. documents leak in an interview with @LesterHoltNBC.— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) April 25, 2023
Watch much more at 6:30 pm ET / 5:30 pm CT on your local NBC station. pic.twitter.com/pvVwvOvivV
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影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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