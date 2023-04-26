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美外洩機密文件曝光刺探南韓 尹錫悅：不會影響兩國關係

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅，攝於25日。（Getty Images）
南韓總統尹錫悅，攝於25日。（Getty Images）

美國國防部最近外洩的機密文件顯示，美方一直在蒐集盟邦南韓的情報，南韓總統尹錫悅在獨家專訪告訴美國NBC新聞，此事不會影響美韓兩國之間的關係。

根據報導，已經抵達美國訪問的尹錫悅24日接受NBC晚間新聞主播何特（Lester Holt）一對一訪問時表示，「我認為，這件事沒有理由動搖支持美韓聯盟的鋼鐵般堅定（ironclad）信任，因為這是建立在自由等共同價值觀」。

雖然尹錫悅承認美國刺探盟邦一事敗露的尷尬，但他也說兩國之間的關係建立在高度信任的基礎上，「當你有了這種信任，就不會動搖了」。

尹錫悅還表示，「這不是一件以任何方式影響我們兩國之間信任的事情」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

南韓 國防部

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