美外洩機密文件曝光刺探南韓 尹錫悅：不會影響兩國關係

南韓總統尹錫悅，攝於25日。（Getty Images）

美國國防部 最近外洩的機密文件顯示，美方一直在蒐集盟邦南韓 的情報，南韓總統尹錫悅在獨家專訪告訴美國NBC新聞，此事不會影響美韓兩國之間的關係。

根據報導，已經抵達美國訪問的尹錫悅24日接受NBC晚間新聞主播何特（Lester Holt）一對一訪問時表示，「我認為，這件事沒有理由動搖支持美韓聯盟的鋼鐵般堅定（ironclad）信任，因為這是建立在自由等共同價值觀」。

雖然尹錫悅承認美國刺探盟邦一事敗露的尷尬，但他也說兩國之間的關係建立在高度信任的基礎上，「當你有了這種信任，就不會動搖了」。

尹錫悅還表示，「這不是一件以任何方式影響我們兩國之間信任的事情」。

EXCLUSIVE: South Korea's President Yoon Suk Yeol addresses the U.S. documents leak in an interview with @LesterHoltNBC.



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影片來源：世界新聞網 一洲焦點