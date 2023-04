美外洩機密文件曝光刺探南韓 尹錫悅：不會影響兩國關係

美國國防部 最近外洩的機密文件顯示,美方一直在蒐集盟邦南韓 的情報,南韓總統尹錫悅在獨家專訪告訴美國NBC新聞,此事不會影響美韓兩國之間的關係。

根據報導,已經抵達美國訪問的尹錫悅24日接受NBC晚間新聞主播何特(Lester Holt)一對一訪問時表示,「我認為,這件事沒有理由動搖支持美韓聯盟的鋼鐵般堅定(ironclad)信任,因為這是建立在自由等共同價值觀」。

雖然尹錫悅承認美國刺探盟邦一事敗露的尷尬,但他也說兩國之間的關係建立在高度信任的基礎上,「當你有了這種信任,就不會動搖了」。

尹錫悅還表示,「這不是一件以任何方式影響我們兩國之間信任的事情」。

