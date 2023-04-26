尹錫悅「免跪說」惹議 韓總統府滅火：亟需安全聯盟

南韓總統尹錫悅（左二）夫婦訪美期間，和美國總統拜登（右二）夫婦一起參觀在華盛頓的朝鮮戰爭退伍軍人紀念館。（路透）

南韓 總統尹錫悅關於前殖民國日本 不需「下跪道歉」以改善關係的評論引發巨大爭議。尹錫悅辦公室澄清，在亟需安全聯盟之際，他不接受「除非下跪道歉，否則絕不可能改善關係」的說法。

中央社引述法新社報導，正在美國進行為期六天國事訪問的尹錫悅將強化韓日關係列入重要政策。此刻他正設法強化區域安全合作，以應對來自北韓的日益升高威脅。

長期以來，受到東京1910年至1945年對朝鮮半島的殖民統治問題（包括慰安婦與強迫勞動）影響，韓日關係一直相當緊張，華府則一再敦促其兩個區域主要盟友加強合作。

根據「華盛頓郵報」日前刊登的專訪內容，尹錫悅出發訪美前表示，若要改善韓日關係，他不能接受日本「必須因為我們100年前的歷史而下跪道歉」的想法。

這番言論和相關標籤#mustkneel（#必須下跪）迅速成為韓文社群媒體 和推特（Twitter）熱門話題，主流媒體也鋪天蓋地地加以報導。

一名不願透露姓名的總統幕僚告訴媒體記者，尹錫悅辦公室25日澄清，總統的意思是，「值此亟需安全聯盟之際，他不能接受除非他們下跪道歉，否則絕不可能改善對日本關係的說法」。

該名幕僚指出，「因不到50年的不幸歷史而將長達1500年（韓日）交流與合作史全盤否定，堪稱愚蠢之舉。」

25日是尹錫悅訪美第二天，他與夫人金建希、外交部長官樸振、國家報勳處處長樸敏植等人參謁華盛頓阿靈頓國家公墓向韓戰英烈敬獻花圈並默哀。美方的國務院禮賓司司長、美國駐南韓大使及陸軍華盛頓軍區指揮官陪同參謁。

尹錫悅表示，身處1864年起為自由和平獻身的美軍烈士們長眠的美國聖地，令人感慨萬千，阿靈頓國家公墓還葬有在韓國戰爭中犧牲的英烈們，謹代表大韓民國國民向用血肉捍衛自由與和平的美軍勇士致敬。

同日，尹錫悅在美國商會（U.S. Chamber of Commerce）主辦的活動中表示，韓美聯盟必須「躍入新階段」，共同克服複雜的危機，包括經濟成長放緩、與戰略對手的技術競爭以及氣候變遷。

據央廣報導，尹錫悅指出，雙邊安全聯盟應「演變成一個供應鏈和面向未來的創新技術聯盟」，這種合作應超越半導體，擴展到未來的新興技術，如人工智慧（AI）、量子、小型模組化反應爐（small modular reactors，SMR）等，「美國和南韓先進製造能力的核心技術，將產生巨大的協同效應，使兩國受益」，兩國是「友岸外包」（friend-shoring）的理想夥伴。