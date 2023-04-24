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盧沙野言論挑戰各國團結 歐洲議員：最好送他回家

中央社／巴黎24日電
中國駐法國大使盧沙野稱「前蘇聯國家無主權國地位」言論持續延燒。（取材自中國駐法使館官網）
中國駐法國大使盧沙野稱「前蘇聯國家無主權國地位」言論持續延燒。（取材自中國駐法使館官網）

中國駐法國大使盧沙野稱「前蘇聯國家無主權國地位」言論持續延燒。歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）今天勸誡法國讓盧沙野打包回家；法國外交部召見時要求他注意公開言論。

中國駐法國大使盧沙野21日接受法媒訪問時稱「國際法中，前蘇聯國家並無主權國地位」，遭歐洲國家一致撻伐。

事件發生在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、發表「棄台論」之後，不僅讓法中關係備受熱議、法國在盟友眼中可信度蒙塵，更讓北京當局在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中可能扮演的角色大受質疑。

法媒紛紛以「北京尷尬」、「別靠中國回復歐洲和平」、「中國在俄烏戰爭不再有任何角色」、「盧大使的北京莫斯科同盟走得太遠」等字句討論歐中關係的未來。

歐洲議會對中關係代表團團長、德國籍歐洲議員包瑞翰今天接受法國「重點週刊」（Le Point）專訪時勸誡巴黎當局，面對歐洲團結考驗時不要軟弱。

提及「戰狼」盧沙野，包瑞翰堅定表示，「他最好回家，不是中國應召喚他回國，就是法國應該將他列為不受歡迎人物，他越過了所有紅線，所作所為無法接受，而且也不是第一次了，他出任歐洲大使的時間應該就此結束」。

驅逐大使並非沒有先例，包瑞翰指出，目前歐盟委員正開會，應該會對此事進行討論。他表示，法國仍想展現外交禮節，但若一個人採取像盧沙野這樣咄咄逼人的態度，就是作繭自縛。

包瑞翰認為，「若法國不立即採取強硬措施，可信度將嚴重蒙塵。事件在這個時間點發生並非巧合，中國人就希望法國不敢做應該做的。但若法國什麼都不做，就會在歐洲國家間製造裂痕」。

對於盧沙野言論背後的中國策略，包瑞翰分析，北京向來以霸權為目標，採取修正主義策略，「只要符合目標，他們就不再遵守國際法」。

他指責中國的「切香腸」戰術，透過分化敵方、蠶食占領的方式，達成統治大片區域的目的，例如中國不接受南海島嶼上有利於菲律賓的國際仲裁、破壞保障香港「一國兩制」的中英國際協議。

包瑞翰說道，「台灣議題上，中國無視禁止對任何實體使用武力的聯合國憲章，無論對方是否被認定為國家」。還有追蹤中國僑民的海外非法警察局，也危害了歐洲與其他國家的主權，「對國際法治國家的攻擊罄竹難書」。

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）辦公室主任瓦希（Luis Vassy）今天召見盧沙野。外交部向法新社表示，這次會面「事前已規畫」，但剛好成為「堅定探討」與「傳達正確訊息」的時機。

根據法國外交部今天稍晚的新聞稿，法方指出「質疑這些國家主權、獨立與領土完整是令人無法接受的」，並提醒中國在內的國際社會已在蘇聯瓦解後，透過雙邊協議與建立外交關係，承認相關國家的既存國界。

外交部表示，有鑒於中國外交部已澄清尊重各國主權的立場，辦公室主任要求中國駐法大使「使其公開言論與自身國家的官方立場一致」。

法國LCI新聞台21日專訪盧沙野，他表示：「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。」

盧沙野言論遭到歐洲國家撻伐，馬克宏今天批評說外交官使用那種語言並不得體；波羅的海3國的外交部也於今天分別召見駐地中國代表。

5位法國議員在內的近80名歐洲議員昨天在法國「世界報」（Le Monde）發表公開信，批評盧沙野的激進言論違反國際法、威脅歐洲夥伴國家安全，並呼籲法國外長柯隆納宣布將盧沙野列為不受歡迎人物。

盧沙野 北京 馬克宏

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