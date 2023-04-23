尹錫悅24日訪美 研議「核共有」嚇阻北韓核威脅

北韓慶太陽節 啟用萬戶新宅 朝鮮半島局勢變幻莫測，北韓首都平壤日前慶祝金日成冥誕「太陽節」，啟用在和盛區興建的1萬戶新宅並施放煙火。北韓從2021年起，計畫5年內每年興建1萬戶住宅，凸顯金正恩軍事與經濟同步發展的「並進」政策。（歐新社）

南韓 總統尹錫悅24日起將進行七天五夜的訪美行，慶祝兩國軍事同盟70周年，並與美國總統拜登 舉行峰會，成為12年來首位訪美的南韓總統。白宮資深官員21日表示，拜登擬在當地時間26日的峰會承諾採取「實質」措施凸顯美所國承諾的、嚇阻北韓 對南韓發動核攻擊。

資深官員告訴路透：「我們與南韓非常密切合作，採取必要措施來鞏固大眾看法及我方承諾的現實。」該名官員指出，這將被列為美國最偉大的成就之一，有些本可自己建造核武的印太國家因為有美國所謂核保護傘保護，而選擇不擁核。

南韓執政黨高層21日透露，如何對北韓的核武及飛彈強化嚇阻力，韓美正在討論是否比照北約（NATO）模式的「核共有體系」。美軍在五個歐洲國家有六處基地，部署戰術性核武。相關細節將於26日峰會結束後的聯合記者會上公布。

尹錫悅訂於28日在哈佛大學演說，談論韓美關係，此行另有122名企業家組團隨行。

尹錫悅準備訪美之際，愈來愈多南韓人認為國家應發展核武庫，防範擁核的北韓攻擊，及其不斷擴大的飛彈與炸彈庫。

南韓智庫「峨山政策研究院」6日發布一項民調顯示，64.3%的南韓人支持國家發展核武，33.3%反對。

民調也顯示，52.9%的南韓人相信，若北韓發動核武攻擊，美國會動用核武捍衛南韓。但受訪者被問及是否認為美國會冒著自身安全風險來捍衛南韓時，54.2%的人認為不會。

英國廣播公司（BBC）分析南韓希望發展核武的原因。報導指出，北韓正在製造更先進的武器，甚至能打擊美國各地城市，南韓懷疑美方是否還會冒著被打擊的風險保衛南韓。

南韓新成立的核武政策論壇學者指出，若南韓開始發展核武，金正恩就不會輕舉妄動，因為他知道南韓可以反擊。此外，自美國前總統川普在任時威脅提高駐韓美軍軍費否則撤軍後，愈來愈多南韓人察覺到美國是否實踐承諾取決於下任總統，因此開始支持國家發展核武。