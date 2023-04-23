北韓擬射間諜衛星 日下令自衛隊準備擊落

日本 防衛大臣濱田靖一22日發布聲明，稱已下令自衛隊做好準備，一旦攜帶北韓間諜 衛星的發射火箭，或是彈道飛彈落入日本領土，自衛隊將予以擊落。北韓國營媒體中通社日前報導，北韓已完成第一顆軍用間諜衛星，北韓領導人金正恩下令在近日內發射。

綜合媒體引述法新社報導，濱田靖一已下令自衛隊，準備派出海上自衛隊神盾艦的標準三型（SM─3）防空飛彈，並在沖繩縣部署愛國者三型（PAC─3）防空飛彈。一名政府官員向日本共同社表示，愛國者三型防空飛彈可能部署在南西諸島（琉球群島）。

根據共同社，愛國者三型防空飛彈是針對躲過海上自衛隊神盾艦攔截飛彈而設計的地對空系統，日本政府之前在南西諸島部署該防空系統是在2012年及2016年。

日本官房長官松野博一在記者會上表示，若北韓使用彈道飛彈相關技術發射其所宣稱的衛星，將明顯違反聯合國安全理事會的決議。要將衛星發射進入軌道需使用長程發射器，聯合國認為北韓可能藉機進行彈道飛彈試射，因此禁止北韓使用該種發射器。

七大工業國集團（G7）外長會議18日譴責北韓試射行為，要求平壤當局停止所有飛彈試射。

平壤當局13日宣稱已成功測試一枚使用固態燃料的洲際彈道飛彈，並稱其為北韓核反擊能力的重大突破。北韓中央通信社19日報導，金正恩下令未來將陸續發射數顆間諜衛星，以對付美國及南韓強化同盟關係帶來的威脅。路透引述一名美國資深官員發言報導，北韓可能會在南韓總統尹錫悅24日訪美前後發射間諜衛星。