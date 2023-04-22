韓美軍演 金正恩50天挑釁52次 比前政權更激進

圖為金正恩（中）3月28日前往北韓核武研究所視察，北韓中央通信社在此期間公布新研發的「火山-31」核彈頭照片。（朝中社）

南韓統一研究院研究員鄭盛允（音譯）21日發布的一份報告顯示，北韓 國務委員會委員長金正恩 執政之後，其在韓美軍演期間及前後臨近時段發起挑釁的次數大幅增多。對此，朝中社報導，北韓身為核武國家的地位仍是不可否認的事實，將「持續採取合理行動」，直到美國與其盟友的軍事威脅消除。

韓聯社報導，在金正恩上台的2011年以後，北韓在韓美聯演前後共50天的時間裡發起52次挑釁。而在已故最高領導人金正日末期的2001年至2010年10年間，北韓僅挑釁2次。

金正恩政權對韓美聯演表態的頻度和強度也有所加大。金正日政權通過外務省、最高司令部、總參謀部、祖國和平統一委員會、板門店代表部等部門共表態37次，其中11次將聯演形容為「預演核戰」。金正恩政權共表態48次，其中24次譴責韓美預演核戰爭或用核反制進行恐嚇。

鄭盛允分析稱，在應對韓美聯合演習時，金正恩政權遠比前政權更冒險激進。金正恩政權熱衷於將聯演作為發展核武的藉口，這也有別於前政權。北韓在去年下半年聯演期間先後7次發射彈道導彈，並展示其攜帶戰術核彈的能力。

據路透報導，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）同日發表聲明，批評美國等七大工業國集團（G7 ）國家藉由要求非核化，非法干預北韓內政。G7外交部長譴責北韓13日測試所稱的固態燃料洲際彈道飛彈，並於18日在日本會議結束時敦促北韓非核化。

崔善姬說，北韓身為核武強權的地位是「底定且不可逆轉的」，即使華府與西方其他國家不承認，這仍是「不可否認的事實」。她說平壤發展核武只是為了防範美國威脅，並敦促華府撤銷對北韓的「敵意政策」，以確保自身安全。

對此，南韓統一部回應，北韓的主張是強詞奪理。統一部副發言人李孝正（音譯）在記者會上強調，政府再次呼籲北韓摒棄強詞奪理的主張和製造威脅的做法，傾聽國際社會對北韓核武挑釁的憂慮。