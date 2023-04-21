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馬克宏爭議言論掀外交風暴 美媒：法國「1舉動」尋求平息

中央社／台北21日電
法國總統馬克宏。（Getty Images）
法國總統馬克宏。（Getty Images）

法國總統馬克宏訪中後發表涉台爭議言論，被視為可能凸顯欲與美國脫鉤，引發大西洋兩岸強烈反彈；隨後法國國會的一個代表團訪問台灣保證法國的支持，顯示尋求平息外交風暴

美國之音今天報導，馬克宏（Emmanuel Macron）近期訪問中國後，表示歐洲應該減少對美國的依賴，避免「陷入不屬於我們的危機」。批評人士說，在危險的地緣政治緊張局勢時期，馬克宏言論破壞了跨大西洋關係，隨後法國正試圖平息外交後果。

馬克宏在返回巴黎的航班上受訪，表示歐洲面臨的巨大風險是「陷入不屬於我們的危機」，他說，歐洲人需要回答的問題是，加速台灣危機符合我們的利益嗎？不！最糟糕的事情是認為我們歐洲人必須成為這個話題的追隨者，並從美國的議程和中國過度反應中得到指示。

馬克宏這番談話在大西洋兩岸都出現了強烈的反彈。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）外交政策顧問的普希達克茲（Marcin Przydacz）表示，華沙不贊成任何遠離華盛頓的轉變。相信歐洲更多地需要美國。今天美國比法國更能保證歐洲的安全。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，如果歐洲拒絕在美國和中國之間就台灣問題選邊站隊，那麼也許我們也不應該在烏克蘭問題上選邊站隊。

前法國駐美國大使阿羅（Gérard Araud）說，馬克宏發表言論的時機是不明智的，指現在處在戰鬥中，所有的人一起，支持美國與俄羅斯在烏克蘭的侵略作鬥爭，現在不是提出跨大西洋聯盟問題的合適時機。

在外交風暴日益加劇之後，法國國民議會一個代表團上周訪問了台灣，向他們保證法國的支持；代表團團長法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）表示要對所有台灣人說，「我們支持你們，我們和你們很親近」。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員費克斯（Liana Fix）認為，馬克宏提出的方式聽起來好像與美國和中國保持相同的距離。但這些言論基本上證實了中歐和東歐的恐懼，即馬克宏對歐洲戰略自主的承諾，只是對法國在歐洲擁有更多權力的承諾，而這是與美國的脫鉤。

馬克宏 風暴 烏克蘭

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