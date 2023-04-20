尹錫悅首度暗示軍援烏克蘭 俄嗆要給北韓武器

南韓總統尹錫悅近日接受路透採訪時表示，如果烏克蘭平民遭到大規模襲擊，南韓將會提供人道主義或經濟援助以外的支持。（路透）

即將於下周訪問美國的南韓 總統尹錫悅，近日接受路透採訪時表示，如果烏克蘭 平民遭到大規模襲擊，南韓將會提供人道主義或經濟援助以外的支持，這是他首度暗示可能改變反對提供武器給烏國的立場。對此，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）19日警告，如果南韓開始軍援烏克蘭，俄羅斯就可能提供先進武器給北韓 。

韓聯社援引路透報導，尹錫悅表示，「如果出現國際社會不能容忍的情況，像是任何對平民的大規模襲擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的行為，我們可能很難只堅持人道主義或財務援助。」這是南韓排除軍援一年多後，首次暗示願意提供武器給烏克蘭。

他強調，「我相信在捍衛和恢復一個根據國際法和國內法被非法入侵的國家上，我們的支持程度不會受限。但是，考量到我們與參戰各方的關係以及戰場上的事態發展，我們將採取最適當措施。」

南韓是美國的重要盟友，也是火砲彈藥的主要生產國。儘管西方國家施壓要求供應武器給烏克蘭的力道愈來愈大，不過南韓迄今仍因有企業在俄羅斯營運，且俄國對北韓具相當的影響力，因此一直避免軍援烏克蘭以免引起俄國反感。

對此，據塔斯社報導，梅德韋傑夫19日在自己的Telegram頻道上表示，「有渴望幫助我們敵人的新熱心分子出現了，南韓總統尹錫悅已經表示，他的國家原則上準備好向基輔政權供應武器」。

梅德韋傑夫提到，「直到最近，南韓人還曾強烈保證，完全排除了提供致命武器給基輔的任何可能性。我想知道，當這個國家的人民看到俄羅斯最新武器掌握在他們最近鄰國的手中，也就是我們的朝鮮民主主義人民共和國夥伴，他們會說些什麼？」

Medvedev cautions South Korea against weapons supplies to Kiev. "I wonder what the people of that country will say when they see Russia’s latest weapons in the hands of their closest neighbors - our partners in the DPRK?" the politician asked:https://t.co/YodLJaKxFV pic.twitter.com/738RtVC8DQ — TASS (@tassagency_en) 2023年4月19日

來源：推特

另一方面，北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩金正恩昨視察北韓「國家宇宙開發局」，並表示北韓第一顆軍用間諜衛星已打造完成，指示「如期」發射。

對此，日本官房長官松野博一表示，若發射，將是對日本安保的重大挑釁。松野在例行記者會上表示，即使北韓聲稱是「衛星」，但如果是利用彈道飛彈或彈道飛彈技術發射的話，是違反聯合國安理會的決議，對日本的安全保障來說將是重大的挑釁行為。

松野痛斥北韓的行徑對日本、地區及國際社會的和平及安全造成威脅，日本絕對無法容忍。

他表示，將持續蒐集相關情報，進行分析，盡全力做好警備監視。