我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

尹錫悅首度暗示軍援烏克蘭 俄嗆要給北韓武器

編譯中心／綜合19日電
南韓總統尹錫悅近日接受路透採訪時表示，如果烏克蘭平民遭到大規模襲擊，南韓將會提供人道主義或經濟援助以外的支持。（路透）
南韓總統尹錫悅近日接受路透採訪時表示，如果烏克蘭平民遭到大規模襲擊，南韓將會提供人道主義或經濟援助以外的支持。（路透）

即將於下周訪問美國的南韓總統尹錫悅，近日接受路透採訪時表示，如果烏克蘭平民遭到大規模襲擊，南韓將會提供人道主義或經濟援助以外的支持，這是他首度暗示可能改變反對提供武器給烏國的立場。對此，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）19日警告，如果南韓開始軍援烏克蘭，俄羅斯就可能提供先進武器給北韓

韓聯社援引路透報導，尹錫悅表示，「如果出現國際社會不能容忍的情況，像是任何對平民的大規模襲擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的行為，我們可能很難只堅持人道主義或財務援助。」這是南韓排除軍援一年多後，首次暗示願意提供武器給烏克蘭。

他強調，「我相信在捍衛和恢復一個根據國際法和國內法被非法入侵的國家上，我們的支持程度不會受限。但是，考量到我們與參戰各方的關係以及戰場上的事態發展，我們將採取最適當措施。」

南韓是美國的重要盟友，也是火砲彈藥的主要生產國。儘管西方國家施壓要求供應武器給烏克蘭的力道愈來愈大，不過南韓迄今仍因有企業在俄羅斯營運，且俄國對北韓具相當的影響力，因此一直避免軍援烏克蘭以免引起俄國反感。

對此，據塔斯社報導，梅德韋傑夫19日在自己的Telegram頻道上表示，「有渴望幫助我們敵人的新熱心分子出現了，南韓總統尹錫悅已經表示，他的國家原則上準備好向基輔政權供應武器」。

梅德韋傑夫提到，「直到最近，南韓人還曾強烈保證，完全排除了提供致命武器給基輔的任何可能性。我想知道，當這個國家的人民看到俄羅斯最新武器掌握在他們最近鄰國的手中，也就是我們的朝鮮民主主義人民共和國夥伴，他們會說些什麼？」

來源：推特

另一方面，北韓國營媒體今天報導，領導人金正恩金正恩昨視察北韓「國家宇宙開發局」，並表示北韓第一顆軍用間諜衛星已打造完成，指示「如期」發射。

對此，日本官房長官松野博一表示，若發射，將是對日本安保的重大挑釁。松野在例行記者會上表示，即使北韓聲稱是「衛星」，但如果是利用彈道飛彈或彈道飛彈技術發射的話，是違反聯合國安理會的決議，對日本的安全保障來說將是重大的挑釁行為。

松野痛斥北韓的行徑對日本、地區及國際社會的和平及安全造成威脅，日本絕對無法容忍。

他表示，將持續蒐集相關情報，進行分析，盡全力做好警備監視。

南韓 北韓 烏克蘭

上一則

俄烏戰爭、極端氣候 全球稻米遇20年最大短缺

下一則

嚴重熱浪席捲亞洲 創紀錄高溫「熱死人」還有學校停課

延伸閱讀

國務院宣布 再向烏克蘭提供3.25億元軍援

國務院宣布 再向烏克蘭提供3.25億元軍援
尹錫悅受訪提改變援烏立場 俄前總統警告或提供武器給北韓

尹錫悅受訪提改變援烏立場 俄前總統警告或提供武器給北韓
北韓預告發射間諜衛星 日本：若發射是重大挑釁

北韓預告發射間諜衛星 日本：若發射是重大挑釁
尹錫悅：台灣為全球議題 堅決反對武力改變現狀

尹錫悅：台灣為全球議題 堅決反對武力改變現狀

熱門新聞

示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
查理據稱對於兒媳選擇缺席自己的加冕大典，感到傷心。（路透資料照片）

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

2023-04-15 13:28
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲