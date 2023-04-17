分析：越南有望升級對美關係 美中俄間求取平衡

美國盼與越南 升級雙邊關係，越南學者阮榮光分析，2023年是最適合的時間點，且將在雙方高層會晤時進行；越南升級對美關係並非在美、中、俄間選邊，而是有助對外交往更為平衡。

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）14至16日到訪越南，討論推進越美關係。越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）會見布林肯時表示，過去一段時間兩國關係取得的積極成果是雙邊關係提升至新高度的基礎，他並接受赴美邀請。

越南國際關係發展與戰略研究中心（CSSD）高級顧問阮榮光（Nguyen Vinh Quang）向中央社表示，布林肯在當前國際情勢下到訪，顯示非常重視對越南的關係，代表越南在美國國際戰略中扮演相當重要的角色。

他說，布林肯到訪可能促成越美關係提升至新高度，而2023年是最好的時間點，因為今年是越美建立全面夥伴關係10周年，若錯過這個時機，2024年美國將進行大選，美方對國際情勢的關注將有所改變。

阮榮光指出，越美關係升級是一件重要的大事，一定要透過雙方高層領導會晤來進行，相信今年內兩國高層將見面，且越共總書記阮富仲與美國總統拜登也已經互相答應對方的訪問邀請。

越南一般被視為中國與俄國的傳統盟友，越中目前是「全面戰略合作夥伴」，越俄則是「全面戰略夥伴」，層級均高於越美的「全面夥伴」關係。在美中競爭與美俄僵持下，外界憂心越美關係的發展恐會受到掣肘。

阮榮光對此表示，越南向來主張奉行獨立、自主的路線，實現對外關係多元化、多樣化，越方不會「選邊站」，然就目前而言，越南在美、中、俄之間傾向中、俄更多，若越南在其他關係上展現平衡態度，這完全不是選邊站。

他進一步解釋，若越南與美國關係升級，不代表越方要與美國合作以對抗中國，而是意味越南的對外政策比以往更加平衡。況且，聯合國安全理事會的5個常任理事國中，越南已與4國建立戰略關係，只剩下美國。

至於越美關係升級對越南帶來的利益，阮榮光指出，就民間角度來看，將有助提高雙邊投資 者與企業的信心，包括越商赴美經營投資以及美商來越投資都會對彼此更為信任。

此外，就國防安全來說，阮榮光認為，越南一定會進行全面評估，越南往往與大國和具潛力的國家進行防務合作，例如中、俄、日等。若越美關係提升至戰略層級，雙邊國防安全合作關係將提高且更趨緊密。

阮榮光強調，越南多次表明，不會捲入美中之間的競爭，也不會「選邊站」，越南對外路線和政策就是，願意與各國交朋友，而且不只是願意，越南已經是國際共同體與各國的朋友和夥伴，所以美國也不例外。

阮榮光是越南退休外交官，從事外交工作逾40年，曾任越共中央對外部中國東北亞司司長、越南駐中國大使館公使等職。1991年年底越中關係正常化，他1992年即派駐中國，對中國有長期的觀察和研究。