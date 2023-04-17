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馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致

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馬克宏言論惹議後 G7外長盼在對中立場上團結一致

中央社／輕井澤13日綜合外電報導
法國總統馬克宏。（歐新社）
法國總統馬克宏。（歐新社）

七大工業國集團（G7）外長會議今天在日本長野縣輕井澤町舉行，希望在法國總統馬克宏發表涉台爭議言論後，就對中國的擔憂發布口徑一致的訊息。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）近日在北京之行中聲稱歐洲應避免捲入「不屬於我們的危機」（指台海危機），引發風暴。中國問題早在今天上午的正式會談開始之前就被納入議程。

G7外長昨天搭乘專車抵達度假勝地輕井澤後，就中國和北韓問題舉行工作晚餐會。日本外務大臣林芳正告訴與會同僚，「G7的團結立場極其重要」。

今天的首場會議再次聚焦中國和區域挑戰。林芳正在開場時表示，國際社會「正處於歷史轉捩點」，他也敦促各國「向世界展示G7捍衛以法治為本國際秩序的堅定決心」。

東道主日本希望將區域挑戰列為首要議程，而近日發生的事件，包括中國在台海周邊的軍演和北韓飛彈試射，都更加突顯這個焦點。

這場外長會議揭幕之際，美軍第七艦隊（U.S. Navy's 7th Fleet）發布聲明表示，飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）昨天「例行性通過台灣海峽」；北京也稱已追蹤到這艘船。

一名不願透露姓名的美國高階官員昨天指出，馬克宏和G7官員的北京之行「將成為會中的一個話題」。

他透露：「我認為，（與會各國代表）將討論我們如何繼續透過齊心協力的方式，保持（立場）一致。」

馬克宏發表爭議言論後，歐盟官員一直致力避免火上澆油。法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）昨天會前接受日本放送協會（NHK）專訪時強調，「有關台灣情勢，不該片面改變現狀」，並重申法國至今立場沒有改變，也考慮在G7外長會議上說明。

美國費城智庫「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）認為，儘管西方盟國表面看似團結，但馬克宏的言論反映出他們之間存在分歧的事實。

他指出：「歐洲對中評估和對台看法皆已轉向美國偏好的立場，但這並未帶來共識。華盛頓對中國的觀點變得更加負面，與此相關的是，支持台灣的訊號也變得更強烈，這使得歐洲和美國的立場存在差距。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

G7 馬克宏 日本

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