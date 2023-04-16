我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

G7外長會議將展開 台海及俄烏戰爭議題料成焦點

中央社／輕井澤16日綜合外電報導
七大工業國集團（G7）各國外長16日抵達日本長野縣輕井澤町，法新社報導指出，各國外長要討論的外交和安全挑戰不少，但最近發生的區域事件可能會讓他們更加關注亞洲地區。（美聯社）
七大工業國集團（G7）各國外長16日抵達日本長野縣輕井澤町，法新社報導指出，各國外長要討論的外交和安全挑戰不少，但最近發生的區域事件可能會讓他們更加關注亞洲地區。（美聯社）

七大工業國集團（G7）各國外長今天抵達日本長野縣輕井澤町，這次會議的焦點將是兩項危機，分別是中國施壓台灣的力道日益增強，還有俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

法新社報導，G7各國外長要討論的外交和安全挑戰不少，但最近發生的區域事件可能會讓他們更加關注亞洲地區。

這次G7外長會議是在中國環繞台灣的大規模軍事演習結束幾天後召開，北京當局今天也禁止船隻駛入台灣北方海域。

北韓13日試射所謂的新型固態燃料洲際彈道飛彈，這是平壤當局加緊進行一連串令人不安武器測試的最新動作。

G7外長會議東道主日本積極確保區域挑戰成為首要探討議題，且會強調他們相信俄羅斯入侵烏克蘭提升了亞洲地區保持警惕的必要性。

面對日益增強的中國實力，日本首相岸田文雄的政府調整了國防政策和預算開支，岸田文雄也多次提出警告說「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。

日本政府一位官員在G7外長會議前表示：「日本對於烏克蘭的基本立場是，歐洲的安全和印太地區的安全不能分開討論，它們是相互交織的。」

G7經常示警中國不要企圖攻奪台灣，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日就在北京說：「台灣海峽的軍事態勢升級…對全世界來說都是可怕的局面。」

俄羅斯發動戰爭加上各界日漸擔憂中國，都使人們重新關注經濟安全以及使能源至半導體的一切供應鏈多元化之必要性。

日本和美國已就「經濟脅迫」提出警告，預計G7各國外長會允諾採取措施因應這項問題。

為期兩天的G7外長會議還將商討解決國際危機，從神學士（Taliban，另譯塔利班）政權持續掌控阿富汗，再到緬甸軍政府近日空襲國內一處偏遠村莊造成嚴重死傷等議題。

G7 日本 烏克蘭

上一則

G7環境部長會議落幕 汽車領域減碳50%達一致看法

下一則

沒人想當公務員 日本擬推「周休3天」彈性工作制吸引人才

延伸閱讀

日相岸田才遇襲…夫人裕子單獨訪美 與第一夫人吉兒會談

日相岸田才遇襲…夫人裕子單獨訪美 與第一夫人吉兒會談
安倍遇刺才9個月…岸田險出事 CNN憂G7峰會維安

安倍遇刺才9個月…岸田險出事 CNN憂G7峰會維安
日相助選遇襲 1漁夫最先壓制嫌犯 警方才接手

日相助選遇襲 1漁夫最先壓制嫌犯 警方才接手
世界晚報／日相岸田文雄遭爆炸物襲擊 多角度還原現場

世界晚報／日相岸田文雄遭爆炸物襲擊 多角度還原現場

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

2023-04-09 20:49

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
曾救Selina遭火吻 被女友狠甩 俞灝明35歲驚人現況曝光

曾救Selina遭火吻 被女友狠甩 俞灝明35歲驚人現況曝光
外洩文件指台難抵中空襲 專家：須撐到美軍來

外洩文件指台難抵中空襲 專家：須撐到美軍來