G7外長會議將展開 台海及俄烏戰爭議題料成焦點

七大工業國集團（G7）各國外長16日抵達日本長野縣輕井澤町，法新社報導指出，各國外長要討論的外交和安全挑戰不少，但最近發生的區域事件可能會讓他們更加關注亞洲地區。（美聯社）

七大工業國集團（G7 ）各國外長今天抵達日本 長野縣輕井澤町，這次會議的焦點將是兩項危機，分別是中國施壓台灣的力道日益增強，還有俄羅斯侵略烏克蘭 的戰爭。

法新社報導，G7各國外長要討論的外交和安全挑戰不少，但最近發生的區域事件可能會讓他們更加關注亞洲地區。

這次G7外長會議是在中國環繞台灣的大規模軍事演習結束幾天後召開，北京當局今天也禁止船隻駛入台灣北方海域。

北韓13日試射所謂的新型固態燃料洲際彈道飛彈，這是平壤當局加緊進行一連串令人不安武器測試的最新動作。

G7外長會議東道主日本積極確保區域挑戰成為首要探討議題，且會強調他們相信俄羅斯入侵烏克蘭提升了亞洲地區保持警惕的必要性。

面對日益增強的中國實力，日本首相岸田文雄的政府調整了國防政策和預算開支，岸田文雄也多次提出警告說「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。

日本政府一位官員在G7外長會議前表示：「日本對於烏克蘭的基本立場是，歐洲的安全和印太地區的安全不能分開討論，它們是相互交織的。」

G7經常示警中國不要企圖攻奪台灣，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）14日就在北京說：「台灣海峽的軍事態勢升級…對全世界來說都是可怕的局面。」

俄羅斯發動戰爭加上各界日漸擔憂中國，都使人們重新關注經濟安全以及使能源至半導體的一切供應鏈多元化之必要性。

日本和美國已就「經濟脅迫」提出警告，預計G7各國外長會允諾採取措施因應這項問題。

為期兩天的G7外長會議還將商討解決國際危機，從神學士（Taliban，另譯塔利班）政權持續掌控阿富汗，再到緬甸軍政府近日空襲國內一處偏遠村莊造成嚴重死傷等議題。