北韓飛彈這個動作 躲過日本雷達監測

日本13日上午未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「越來越先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。（韓聯社）

北韓 官媒14日報導，北韓13日試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星–18」，目的在增強核反擊能力。日本 經濟新聞社指出，日本未能準確預測北韓試射飛彈的路線，只因「飛彈發射後從雷達上消失」，象徵著「愈來愈先進的飛彈使防禦工作變得更加複雜」。

北韓中央通信社報導，「這次測試證明，此種新型洲際彈道飛彈戰略攻擊能力的軍事效率」，還說這將大幅提升北韓的戰略嚇阻力及核反擊備戰。北韓領導人金正恩親自督導這次測試，並與女兒金主愛一同觀看。

南韓 國防部則表示，北韓13日進行的飛彈試射是旨在研發固體燃料遠程彈道飛彈的中期階段試射。國防部分析，北韓到完成該飛彈研發尚有一段距離。

日本政府發言人、官房長官松野博一隨後在記者會上表示，「在偵測到飛彈不久後，其軌跡就從雷達上消失」，是以人民安全為出發點才選擇發布瞬時警報。此外，在自民黨議員集會上，防衛省表示「飛彈可能已經爬升到足夠高的高度，雷達才無法偵測到」。

此外，睽違5年後，日本外務省和防衛省14日宣布，日本與南韓將於4月17日在首爾舉行「日韓安全保障對話」，上一次日韓安保對話是在2018年3月進行。

路透報導，外務省和防衛省表示，日韓國防和外交官員之間的會談，將討論兩國周邊戰略環境等議題。

日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅在3月16日的領袖會談上，就早日重啟安保對話達成共識。

根據日本外務省官網資料，日韓安全保障對話1998年6月首度在韓國首爾舉行，最近一次也是第11次對話於2018年3月15日在日本東京召開。

最新南韓民調顯示，尹錫悅施政支持度較上周下跌4個百分點，時隔5個月跌至30%以下，外交表現被選為最大因素，民調機構指出，可能受近期的美國監聽疑雲影響。