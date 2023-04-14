北韓射新型飛彈首採固體燃料 日誤以為將落入領域

北韓中央通訊社14日發布照片，顯示領導人金正恩（中）、他的女兒、妻子李雪主（左二）和他的妹妹金與正（後中），在祕密地點監視新型洲際彈道飛彈試射。（朝中社）

北韓 13日一早約7時23分從平壤附近朝日本 海，首次試射一枚可能採用「固體燃料」的新型洲際彈道飛彈（ICBM），在構造等諸多方面均優於液體燃料，代表北韓的飛彈計畫可能出現技術突破。這是北韓本月試射的第一枚ICBM，上次是3月16日發射火星17型，當晚南韓 總統尹錫悅和日本首相岸田文雄在東京舉行高峰會。

南韓軍方表示，北韓13日稍早向朝鮮半島東部海域發射彈道飛彈，最後飛彈在北海道周邊海域落下。（美聯社）

南韓聯合參謀本部13日表示，該飛彈飛行距離達1000公里、飛行高度約在3000公里以下，以非「正常角度」（30至45度）的「高角度」發射，墜落在日本海。類似北韓在2017年7月4日試射的火星14型彈道飛彈，當時飛行距離和高度分別為933與2802公里，若採正常的角度發射，研判飛行距離可逾8000公里。

由於飛彈落在日方疆域外，日本政府一度快速發布「全國瞬時警報系統」（J-ALERT），敦促北海道居民避難，但由於預測飛彈落點有誤，在約20分鐘後訂正指示。日本政府在速報系統Em-Net中表示，「查證情報後發現，已確認落在北海道及其附近的可能性消失，特此更正」。

此外，美日韓三國朝核問題磋商首席代表（對朝代表）當天則通電話，強調強硬應對北韓挑釁。

據悉，北韓所有已知的ICBM均為液體燃料，固體燃料則能夠從陸地或潛艦發射，構造較簡單、成本亦較低，不用7天就能完成發射準備，故較難被發現及摧毀，更易儲存和運輸、也更穩定。反觀液體燃料需要30多天。北韓領袖金正恩一直希望能掌握這項技術。

美國國家安全會議稱該飛彈為「遠程」飛彈，其發言人華森聲明，試射公然違反聯合國安理會多項決議，沒必要地升高緊張，使區域內安全情勢面臨不穩。總統拜登與國安團隊正與盟邦密切合作，將採取一切必要措施，確保美國國土與盟國南韓、日本安全。

首爾「北韓大學院大學」教授金東燁認為，此次試射可能和由固體燃料提供動力的一種新型中程或長程飛彈，或北韓準備發射偵察衛星有關。

在此同時，美國國防部與南韓國防部11日至12日在華府舉行第22次韓美聯合國防協商機制（KIDD）會談，雙方強調維護台海和平穩定的重要性，並承諾繼續促進印太地區國防與安全合作。