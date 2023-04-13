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北韓疑射新型長程彈道飛彈 美強烈譴責

編譯中心／綜合12日電
圖為北韓洲際彈道飛彈(ICBM)。（Getty Images）
圖為北韓洲際彈道飛彈(ICBM)。（Getty Images）

美國12日晚間「強烈譴責」北韓進行的一枚「長程彈道飛彈」試射，同時指控平壤加劇區域緊張。南韓軍方則指出，北韓發射的可能是一種「新型」彈道飛彈。

央廣報導，白宮國家安全會議發言人華森(Adrienne Watson)在一份聲明中表示：「總統(拜登)與他的國安團隊，正在與我們的盟友密切合作評估情況」，並補充說，這次的發射「明目張膽地違反了多項聯合國安全理事會(UN Security Council)決議案...並破壞區域的安全情勢。」

華森說，儘管「外交的大門並沒有關上」，「但美國將採取一切必要措施，確保美國本土、南韓和日本盟友的安全。」

根據南韓軍方，他們13日偵測到一枚中程或更遠程的彈道飛彈，在上午7點23分(台北時間6點23分)從平壤地區發射。

南韓軍方指出，北韓13日發射的可能是一種「新型」彈道飛彈，可能使用的是先進的固體燃料，代表平壤被禁的武器方案可能出現一項技術突破。

一般所知的平壤洲際彈道飛彈都是使用液體燃料，而可以從陸地和潛艦發射的固體燃料洲際彈道飛彈一直是北韓領導人金正恩的武器名單之首。

南韓軍方指出，這枚飛彈是以「高飛軌道」(lofted trajectory)發射，代表它是朝上而不是朝外發射，通常這是為了避免飛越鄰國，並在落入東海(日本海)之前飛行了1000公里。

南韓合同參謀本部(Joint Chiefs of Staff)表示，南韓和美國情報部門正在進行詳細分析，並補充說，他們「通過與美國的密切協調，保持最大程度的準備狀態」。

南韓 彈道飛彈 北韓

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