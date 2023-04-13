馬克宏歐洲自主論曝歐內鬨 前鐵幕國家堅定挺美

法國總統馬克宏日前結束赴中訪問。（Getty Images）

法國總統馬克宏 日前告誡歐洲不要因台灣議題而捲入「美國設定的議題與中國過度反應」造成的危機，反而讓自己陷入被圍剿的窘境。歐洲政界人士與外交官結束復活節長假返回工作崗位後，努力推敲馬克宏的發言意涵。

觀察家指出，馬克宏不過是重申歐洲在華府 與北京之間維持「戰略自主」的必要性，只是發言挑錯時間和地點；反彈最大的是曾被蘇聯鐵幕鎖住的東歐及波羅的海國家。

正當華府對北京採取更強硬的路線之際，德國、義大利與西班牙等國還是支持歐盟 積極接觸中國大陸。

主持歐盟峰會的歐洲理事會主席米歇爾11日受訪時透露，跟幾年前相比，愈來愈多歐盟領袖同意馬克宏「戰略自主」的主張，亦即歐盟是美國的盟邦，但未必要事事言聽計從甚至盲從。

東歐許多政府把跟美國的關係視為神聖不可侵犯，特別是考慮到華府在幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵發揮關鍵作用。捷克外長利帕夫斯基說，「地緣政治的再起意味著我們必須更清楚地察看誰是盟友，誰不是。歐洲與美國之間強力的跨大西洋關係，是我們安全的基礎」。

法國外交部取消了原定11日為各國使節就馬克宏赴中而舉辦的簡報會，官員競相確保對外口徑一致，並對巴黎與華府的任何芥蒂進行「損害控管」。

法國高層外交官說，「現在要向美國人再度保證，總統發言沒有什麼新東西，我們對台灣的立場也沒有改變」。他認為最麻煩的不是美國這邊，而是歐洲自身，「尤其是波羅的海國家、北歐國家與東歐國家」。

德國外交政策專家、跟總理蕭茲同屬社民黨的聯邦議院議員施密特說，蕭茲與馬克宏兩人長期以來都贊成「歐洲自主性」的理念，但「關於馬克宏此行，有問題的狀況在於他蓄意打歐洲牌，並帶著（歐盟執委會主席）范德賴恩隨行，卻讓范德賴恩被北京冷落，破壞了歐洲對中立場一致的計畫」。

此外，馬克宏日前結束赴中訪問，在返國途中受訪時稱歐洲應避免因台灣議題而捲入美中衝突。他在11日重申歐洲在美中之間應建立主體性，不要淪為美中博弈的附庸。

馬克宏當日赴荷蘭展開為期2天的國是訪問，並在海牙的「核心」研究院發表演講時表示，「我們想要開放，我們要盟邦，我們要好友，我們要夥伴。不過，我們不要100%依賴他們」。

馬克宏表示，俄羅斯入侵烏克蘭與新冠疫情大流行，暴露出歐洲在能源與醫藥等生活必需品倚賴外國供應商，卻也幫助推動了獨立歐洲戰略的需求。例如，不要仰賴中國大陸或美國的技術，以免重蹈能源仰賴俄羅斯的覆轍。