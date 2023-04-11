新單字Macroning 諷馬克宏賣歐求榮 白宮：仍對美法關係有信心

對於法國總統馬克宏日前出訪中國的言行，推特出現一個盡顯諷刺的新動詞macroning。（取材自推特）

法國總統馬克宏 訪中回程接受媒體訪問，表示要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發國際砲轟。對於馬克宏在中國賣友求榮的行徑，推特出現一個新動詞macroning，意指「刻意增加對中國依賴，同時就天真與提高歐盟戰略自主的需求向歐洲夥伴說教」，盡顯諷刺之意。

中央社報導，馬克宏結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico、世界報（Le Monde）和迴聲報（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

馬克宏在9日刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

Politico分析，馬克宏顯然同意中國國家主席習近平歐洲不應干涉台海議題的觀點。他告訴記者，「歐洲人無法解決烏克蘭 危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：小心，若你亂來，我們會出面？」

馬克宏自認為「代表歐洲」，與美國保持距離，但同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）注意到馬克宏在專訪中使用俄國與中國政治宣傳所稱的「烏克蘭危機」，而非「戰爭」。

他在推特上發難：「這不是什麼『危機』，而是入侵烏克蘭的俄羅斯戰爭。透過如此表態，馬克宏削弱了法國的公信力。」

而白宮國家安全會議發言人柯比 (John Kirby)10日表示，美國總統拜登政府仍對美國和法國良好的雙邊關係感到安心與自信。

柯比引述了拜登和馬克宏的私人情誼，並表示兩國「正在許多不同的議題上合作」，包括在亞太的海軍行動。