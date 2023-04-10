菲律賓基地供美軍使用 小馬可仕：不容發動攻擊

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律賓的基地雖供美軍使用，但不容許從這些基地發起「任何攻擊行動」。

法新社報導，菲律賓上週宣布根據2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA），新增4座可供美軍使用的軍事基地。

這項協議允許美軍利用菲律賓基地進行輪調，以及存放軍事裝備與補給品。

中國上週警告，這麼做會危害地區和平穩定，還指控「美方出於一己私利，保持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署」。

菲律賓新增4座可供美軍使用的軍事基地，其中一座位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座是卡加延省的海軍基地，距離台灣僅約400公里。

小馬可仕表示，中國對於菲律賓新增基地供美軍使用的反應「不令人意外」，但他要對中國重申，菲律賓這麼做只是為了加強領土防禦。

他告訴記者，「我們不會容許我們的基地被用於發動任何攻擊行動。允許使用基地的唯一目的，是在菲律賓需要任何協助時派上用場」。

他表示：「如果沒有人攻擊我們，他們就不需要擔心，因為我們不會發動攻擊。」

「加強國防合作協議」在立場親中的前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）時期曾片面宣布中止，但去年6月就任的小馬可仕採取較親美的外交政策，企圖加速落實合作協議。

小馬可仕強調，他不會讓中國損害菲律賓的海上權益。