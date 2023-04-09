我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：蔡英文過境美 中國策略微妙2部曲

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

中央社／巴黎9日專電
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

法國總統馬克宏訪中回程接受媒體訪問，表示要避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸，引發國際砲轟。歐洲各方批評馬克宏喪失歐洲領袖資格；美國議員則認為應重審與歐關係。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico、世界報（Le Monde）和迴聲報（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

馬克宏在9日刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

Politico分析，馬克宏顯然同意中國國家主席習近平歐洲不應干涉台海議題的觀點。他告訴記者，「歐洲人無法解決烏克蘭危機，我們又怎麼能可靠地在台灣議題上說：小心，若你亂來，我們會出面？」

馬克宏自認為「代表歐洲」，與美國保持距離，但同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）注意到馬克宏在專訪中使用俄國與中國政治宣傳所稱的「烏克蘭危機」，而非「戰爭」。

他在推特上發難：「這不是什麼『危機』，而是入侵烏克蘭的俄羅斯戰爭。透過如此表態，馬克宏削弱了法國的公信力。」

美國在俄烏戰爭中大力軍援烏克蘭，並提供歐洲安全保護，東歐國家對於美國與跨大西洋聯盟的態度顯然與馬克宏大相徑庭。

波蘭國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）直言：「北大西洋公約組織聯盟必須團結一致，對抗未來威脅和挑戰。讓歐洲與美國相鬥是死路一條。」

愛沙尼亞國會外交事務委員會成員米克爾森（Marko Mihkelson）質問，「為什麼，馬克宏總統？歐洲應該和美國站在一起，抗衡中國勢力」。

愛沙尼亞外交政策研究所主任萊克（Kristi Raik）說，只要馬克宏仍沒有在提及美國對歐洲的安全保障，以及如何防禦歐洲抵抗俄國威脅的前提下講到歐洲戰略自主，「那他不會被認真地視為歐洲（或法國）領袖」。

芬蘭駐比利時大使館顧問英莎麗（Sari Arho Havrén）則批評，馬克宏無權代表整個歐盟，歐盟並沒有「比以往更需要中國，那只有不代表歐洲其他國家的法國（和德國）」。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）狠批，馬克宏訪中結果比預期的更糟，「真的是完全的災難... 以他對中國和台灣的立場，馬克宏喪失了成為歐洲領袖的任何主張」。

更糟的是，馬克宏這番言論已延燒到大西洋彼岸，恐怕影響歐洲與美國的關係。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特2分多鐘的影片中質疑，馬克宏是否代表歐洲，「若是的話，那有些事必須要改變了」。他強調歐洲防禦，特別是法國都依賴美國，包括法國派遣至北非的軍隊，美國都有協助。

「若馬克宏說不想捲入不屬於自己的戰爭，他代表歐洲嗎？因為美國現在也相當投入俄烏戰爭，挹注納稅人的錢協助歐洲戰爭。我是支持的，因為作為盟友的盟友很重要」。他強調，若馬克宏代表歐洲，認為不該在台灣議題上選邊美、中，美國大可讓歐洲自己對付俄國。

盧比歐指出，中國支持馬克宏的所有言論，並要求法國或歐洲盡快給予答覆。

全球學者、記者、專家更是一面倒對馬克宏的言論大加指責，批評他策略錯誤，導致他作為國際領袖的地位岌岌可危。

才剛因頒發總統蔡英文「全球領導力獎」而遭中共制裁的華府智庫哈德遜研究所前執行長溫斯坦（Kenneth Weinstein）在推特上寫道，「馬克宏是法國第五共和歷史上最沒有策略也最弱的國際領袖」。

華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）學者費克斯（Liana Fix）指出，馬克宏不顧台灣，認為歐洲不應成為美國「附庸」的立場，「嚴重損害了他歐洲領袖的可信度」。

法國資深記者郭玉（Ursula Gauthier）在推特寫道：「馬克宏成功粉碎法國在盟友中的形象與西方團結。這是習近平的勝利，面對台灣，他需要分歧的西方。」

她和德國知名外交專家史派克（Ulrich Speck）異口同聲質疑，馬克宏和顧問都不了解、也不在乎印太議題。

英國學者富爾達（Andreas Fulda）則指出，馬克宏言論極度令人擔憂，強調馬克宏不代表自己和上百萬相信民主和人權的歐洲人，「若台灣失守，國際自由秩序將成歷史」。

他和法國策略研究基金會（FRS）副主任戴爾特（Bruno Tertrais）都強調，馬克宏錯了，「避免台海戰爭的最好方式是威嚇」，表示「必須威懾習近平政權以武力併吞台灣」。

捷克的歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）則痛批馬克宏靖綏，「法國曾背叛歐洲安全利益，試圖安撫而非威嚇俄羅斯；現在，他又向中國出賣歐洲利益」，顯然「無法被視為歐洲領袖」。

對於馬克宏在中國賣友求榮的行徑，推特出現一個新動詞macroning，意指「刻意增加對中國依賴，同時就天真與提高歐盟戰略自主的需求向歐洲夥伴說教」，盡顯諷刺之意。

馬克宏 烏克蘭 推特

上一則

取消獎金員工不續約 日宮古島肉品處理自3月18日停擺

下一則

美軍文件洩露：俄戰機險在烏克蘭附近擊落英偵察機

延伸閱讀

馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真
馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突

馬克宏迎合中國 稱歐洲不應因台捲入美中衝突
多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租

多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租
令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭

令歐美失望 馬克宏結束訪中行 聯合聲明幾乎未提烏俄戰爭

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30

超人氣

更多 >
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了