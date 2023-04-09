馬克宏對台海立場 歐洲政壇學界批判失格、天真

歐盟執委會主席范德賴恩（右）與法國總統馬克宏（左）6日在北京與習近平會談。（美聯社）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）與歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一同訪中國，歐洲輿論給予兩人表現相反評價。歐洲議員包瑞翰稱馬克宏訪中是「完全的災難」，也有學者批他對台海說法「天真」。

當這波歐洲政治人物赴中國訪問的潮水退去後，誰會是那個最被訕笑的「沒穿褲子的人」？

接下來還有歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將陸續訪中，不過潮水還未退，剛從北京 搭總統專機回法國的馬克宏已經在歐洲政學界關心中國議題的圈子裡遭到「洗版式」負評。

歐洲議會（European Parliament）對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）在推特（Twitter）上嚴詞批評：「馬克宏訪中的結果比預期還糟。真是一場完全的災難。他的立場不會在歐盟機構中勝出。所謂歐盟『戰略自主』成為『第3強權』的白日夢不會被接受。范德賴恩展現出一個更佳選項。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩在行前發表了一篇對歐盟與中國關係措詞嚴厲的演說，到了中國後既不像馬克宏獲中國國家主席習近平走下紅毯親迎，也沒有國宴款待。

她在離開北京前的記者會上說明與習近平談話內容，包括向習強調不接受以武力改變台海現狀、反映歐洲企業在中國面臨不公平競爭狀況，以及歐盟對中國經濟必須「去風險化」。

馬克宏則在返法專機上接受歐洲政治新聞網站Politico專訪，表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。

包瑞翰在另一篇貼文批評：「對中國和台灣的這種立場，（使）馬克宏喪失了成為一個歐洲領導人的身分。」

歐洲智庫「奧地利歐洲與安全政策研究所」（Austrian Institute for European and Security Policy）負責人查卡洛娃（Velina Tchakarova）也在推特上質問馬克宏，如果美國對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭也抱持同樣事不關己態度，歐洲將會是何局面？「如果沒有美國援助，烏克蘭將會瓦解並投降。」她寫道。

柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）也連發推文，他批評馬克宏的台海政策是一種「非常危險且短視的態度」，並非因為他不想盲從美國，而是因為這種態度行不通。

班納主張應遏阻中國以避免台海和平現狀被改變，但馬克宏像是給了習近平「免費通行證」，並落入台海問題是美國刺激而成的北京說詞陷阱、枉顧台灣人民不想被中共政權統治的願望，誤以為不引起中國過度反應就能讓歐洲置身台海衝突之外，是「危險的天真」。

馬克宏此行評價甚至比去年倍受批判的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）還慘。班納表示，蕭茲訪中前因為核准讓中國國營企業入股漢堡港口碼頭設施、帶了大批商界老闆隨行，「行前看來很悲慘，但後來還算不錯」;馬克宏則因邀請范德賴恩同行，「行前看來很不錯，但後來變成災難」。