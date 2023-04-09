親伊朗武裝襲擾 美派潛艦維穩 情資：中東將有更多攻擊

美國海軍潛艦「佛羅里達號」進入中東地區，7日穿越埃及的蘇伊士運河。（路透）

美國軍方8日表示，已經派遣一艘飛彈潛艦進入紅海公開展示武力，以應對跟伊朗 結盟的武裝分子最近攻擊中東各地的美方陣地。

為了遏阻伊朗支持的武力對美方及盟友進行更多攻擊，五角大廈 採取了更廣泛的行動以加強駐紮在當地的美軍，其中一環就是調動可攜帶超過150枚「戰斧」巡弋飛彈的美國海軍潛艦「佛羅里達號」（USS Florida，SSGN–728）進入該區域。

除非五角大廈想要表達特定意涵的訊息，否則潛艦的行動通常不會公開。美方官員表示，他們掌握的情資顯示伊朗正打算短期內在中東各地進行更多攻擊。主管中東與大半中亞的美國中區司令部（Centcom）發言人巴奇諾上校說，「佛羅里達號提供了彈性、生存力、戰備與戰力的額外措施，我們歡迎此一資產來到Centcom區域」。

駐敘利亞的美軍最近受到了一連串的攻擊，導致一名美國承包商死亡與其他十幾名美國人受傷。美軍上周表示，正加快調派一個中隊的A–10攻擊機前往該區域以應對此一狀況。

美國加強在中東的軍事存在之際，正值區域政治出現轉變。伊朗與沙烏地阿拉伯 最近停止了為期七年的外交凍結，正在恢復關係的過程。兩國3月經中國成功斡旋復交，外長6日在北京會面，討論兩個月內重開大使館、恢復航班等往來的步驟和其他雙邊問題，同時發表了聯合聲明。

路透7日引述消息人士的說法指出，沙烏地阿拉伯與阿曼的代表團正在計畫下周前往葉門首都沙那，跟伊朗支持的叛軍「青年運動」官員商討永久停火協議，並結束該國長達八年的內戰。