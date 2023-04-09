我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

親伊朗武裝襲擾 美派潛艦維穩 情資：中東將有更多攻擊

編譯周辰陽／綜合8日電
美國海軍潛艦「佛羅里達號」進入中東地區，7日穿越埃及的蘇伊士運河。（路透）
美國海軍潛艦「佛羅里達號」進入中東地區，7日穿越埃及的蘇伊士運河。（路透）

美國軍方8日表示，已經派遣一艘飛彈潛艦進入紅海公開展示武力，以應對跟伊朗結盟的武裝分子最近攻擊中東各地的美方陣地。

為了遏阻伊朗支持的武力對美方及盟友進行更多攻擊，五角大廈採取了更廣泛的行動以加強駐紮在當地的美軍，其中一環就是調動可攜帶超過150枚「戰斧」巡弋飛彈的美國海軍潛艦「佛羅里達號」（USS Florida，SSGN–728）進入該區域。

除非五角大廈想要表達特定意涵的訊息，否則潛艦的行動通常不會公開。美方官員表示，他們掌握的情資顯示伊朗正打算短期內在中東各地進行更多攻擊。主管中東與大半中亞的美國中區司令部（Centcom）發言人巴奇諾上校說，「佛羅里達號提供了彈性、生存力、戰備與戰力的額外措施，我們歡迎此一資產來到Centcom區域」。

駐敘利亞的美軍最近受到了一連串的攻擊，導致一名美國承包商死亡與其他十幾名美國人受傷。美軍上周表示，正加快調派一個中隊的A–10攻擊機前往該區域以應對此一狀況。

美國加強在中東的軍事存在之際，正值區域政治出現轉變。伊朗與沙烏地阿拉伯最近停止了為期七年的外交凍結，正在恢復關係的過程。兩國3月經中國成功斡旋復交，外長6日在北京會面，討論兩個月內重開大使館、恢復航班等往來的步驟和其他雙邊問題，同時發表了聯合聲明。

路透7日引述消息人士的說法指出，沙烏地阿拉伯與阿曼的代表團正在計畫下周前往葉門首都沙那，跟伊朗支持的叛軍「青年運動」官員商討永久停火協議，並結束該國長達八年的內戰。

伊朗 五角大廈 沙烏地阿拉伯

上一則

馬克宏訪中聲明幾未提烏俄戰爭 歐美失望、國內不挺

延伸閱讀

與伊朗緊張升高 美核動力潛艦抵中東

與伊朗緊張升高 美核動力潛艦抵中東
沙烏地外交部：代表團抵伊朗 討論重啟使領館

沙烏地外交部：代表團抵伊朗 討論重啟使領館
路透：沙烏地將與葉門叛軍協商永久停火

路透：沙烏地將與葉門叛軍協商永久停火
沙國與伊朗外長在北京發表聯合聲明：恢復雙邊外交關係

沙國與伊朗外長在北京發表聯合聲明：恢復雙邊外交關係

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下