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馬克宏訪中聲明幾未提烏俄戰爭 歐美失望、國內不挺

編譯中心／綜合8日電
法國總統馬克宏（右）7日在廣州市松園與中國國家主席習近平（左）非正式會晤。（新華社）
法國總統馬克宏（右）7日在廣州市松園與中國國家主席習近平（左）非正式會晤。（新華社）

紐約時報報導，法國總統馬克宏7日結束為期三天的中國訪問行，兩國討論議題涉及月球樣本研究至修復巴黎聖母院等，但在烏俄戰爭議題上未有具體進展。

報導指出，法國總統馬克宏和中國國家主席習近平的會談聯合聲明中，幾乎未提及烏俄戰爭，儘管馬克宏努力說服習近平採取更多行動幫助結束戰爭。

令歐洲和美國領袖失望的是，中國並未譴責俄羅斯的入侵。7日發布的聯合聲明在多處避免提及俄羅斯，暗示中國沒有改變對這場戰爭的立場。例如，中法聲明重申兩國反對核戰爭的立場，但未提及俄羅斯或其最近威脅要在白俄羅斯部署核武器。

此外，中國和法國表示反對襲擊核電廠，並呼籲「確保烏克蘭札波羅熱核電廠的安全」。但該聲明並未提及俄羅斯對該工廠的軍事占領。

在51點聯合聲明中唯一直接提及烏克蘭的細節甚少，僅說「雙方支持一切在國際法和聯合國憲章的宗旨和原則的基礎上，恢復烏克蘭和平的努力」。

法國國內也對馬克宏「空手而回」感到失望。學者批馬克宏不僅外交任務失敗，戰略模糊也對國際形象帶來傷害，最後恐淪為法商業務代表。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）受訪時，表示對馬克宏而言沒有一件事符合預期，「這是國際舞台上的失敗...形象損失慘重」。

朱利安指出，俄烏戰爭被法國政府視為優先要務，然而「向北京要戰爭的解方是個幻想，所有分析家事先就一致認為馬克宏無法達成任務，他果真沒有。找到衝突的政治解方對習近平一點好處也沒有，就如軍援（俄羅斯總統）普亭一樣」。

朱利安分析，馬克宏對於習近平軍援俄羅斯的立場模糊，法國向盟友傳送出可信度的負面訊號。他說，「馬克宏毫無疑問以為自己可以改變局勢，而且值得一試。但在企圖勸退普亭入侵烏克蘭後，這是國際舞台上的第2次失敗，形象損失慘重。」

法國智庫戰略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）指出，中國在俄烏問題上只是重複說詞，立場絲毫未改，出訪沒有新進展。

另一方面，馬克宏自豪達成空中巴士（Airbus）、法國電力集團（EDF）等數筆企業訂單，朱利安也不認為是場勝仗，「是能賺錢沒錯，但馬克宏同樣躲避了法國與歐洲極度擔憂的問題：與中國的貿易逆差」「比起法國總統，他比較像法國企業的業務代表，推銷生意往來，但這是個策略錯誤。」

馬克宏 白俄羅斯 烏克蘭

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