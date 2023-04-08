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報復黎巴嫩 以色列空襲加薩走廊哈瑪斯集團

編譯中心／綜合7日電
以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。（美聯社）
以色列軍方6日連夜對加薩走廊進行空襲，以回應從黎巴嫩南部發射的34枚火箭彈。（美聯社）

以色列誓言要報復6日上午從黎巴嫩發射而來的一連串火箭攻擊，隨後在6日晚對加薩走廊的哈瑪斯集團（Hamas）展開空襲，以色列將火箭襲擊歸咎於巴勒斯坦團體。

在猶太人逾越節（Passover）和穆斯林齋戒月期間，以色列和巴勒斯坦人之間的緊張局勢激升，國際對此紛紛譴責，並呼籲雙方克制。

以色列警方與巴勒斯坦人5日在耶路撒冷的艾格撒清真寺爆發衝突，接著引燃最近的一連串攻擊行動。以色列軍隊6日稍早表示，有34枚火箭從黎巴嫩境內射向以色列，這是自從以色列和真主黨（Hezbollah）2006年的34天戰爭以來，邊境地區規模最大的衝突。

以色列總理內唐亞胡矢言，以色列的敵人將會「為任何侵略行為付出代價」。不久後，加薩走廊就傳出爆炸聲響。以軍聲明指出，以方襲擊哈瑪斯的兩條隧道和「兩個武器製造場址」，這是針對「過去幾天哈瑪斯違反安全規定的回應」。

而加薩走廊遇襲後，就有幾枚飛彈從加薩射向以色列。哈瑪斯則在另一項聲明中說，以色列應「對這次侵略及後果負起責任」，並呼籲所有巴勒斯坦團體團結起來對抗以色列「占領」。

以色列城市特拉維夫中部7日發生汽車攻擊事件，1名年約30歲的男性死亡，另外5人受傷送醫治療。緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示：「所有受害人都是觀光客。」但未說明這些受害人國籍。

警方發言人說，這是一起針對平民的恐怖攻擊，這名恐怖分子已經被制伏。總理內唐亞胡7日晚動員警察和軍隊後備兵力。

7日稍早，以色列占領的約旦河西岸也發生槍擊事件，兩名分別為16歲和20歲的姊妹死亡，她們的母親嚴重受傷。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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