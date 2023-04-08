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北韓沒回應兩韓例行通話 官媒曝再測水下核攻擊無人艇

編譯中心／綜合7日電
圖為北韓政府日前發布國家領導人金正恩日前視察據稱是「核無人潛水攻擊艇-海嘯」。（美聯社）
圖為北韓政府日前發布國家領導人金正恩日前視察據稱是「核無人潛水攻擊艇-海嘯」。（美聯社）

根據南韓統一部與軍方消息，兩韓聯絡辦公室與軍方今天與北韓的例行通話皆未獲回應，南韓方線路檢查結果並無問題，不排除北韓方線路問題，或故意不回應的可能性。韓聯社報導，軍方通訊線路今天兩次例行通話也未獲回應。

南韓統一部表示，北韓方並未回應兩韓聯絡辦公室今天上午9時及下午5時的例行通話，南韓方進行線路檢查結果未發現異常，將持續觀察北韓線路是否有問題。

兩韓聯絡辦公室的例行通話去年10月初也曾一度未能正常接通，之後研判為板門店一帶大雨造成的技術問題影響，隔天就恢復通話。但當時軍方線路皆正常運作。

統一部6日在上午例行通話後曾試圖發送訊息，要求北韓不得任意使用南韓企業於開城工業區興建的工廠等設施，但北韓方拒絕接收。官員表示，將再觀察幾天，視北韓態度考慮可能的因應措施，但未具體說明可能選項。

開城工業區在2016年全面停運至今。（取材自維基百科）
開城工業區在2016年全面停運至今。（取材自維基百科）

開城工業區位於北韓境內，在2000年兩韓簽訂共同宣言後設立，開放南韓及外國企業進駐投資，但受兩韓關係影響多次關閉，最近一次是在2016年全面停運至今。官員表示，當局這段期間發現園區內定期有車輛出入，且在戶外堆放物資等動態，持續要求北韓確認是否出現盜用南韓設備物資的狀況，但未獲回應。

與此同時，北韓在當地時間8日宣布，再度測試水下核子攻擊無人艇，聲稱「完美驗證該武器系統的可靠性和致命打擊能力」。

北韓官媒朝中社宣布當局在4日至7日期間，測試「海嘯2型」（Haeil-2）水下戰略武器系統。

報導指，這款水下核子攻擊無人艇於4日在咸鏡南道金野郡加津港進行部署，沿著東部海域模擬1000公里距離，以「橢圓及八字形」航線潛航71小時6分鐘後，於7日在咸鏡南道端川市目標水域，於水下「正確發射」引爆一枚測試彈頭。

北韓4月8日公布的最新水下核子攻擊無人艇測試畫面。（朝中社）
北韓4月8日公布的最新水下核子攻擊無人艇測試畫面。（朝中社）

此是北韓3月24日首次公開「海嘯號」進行測試的兩周後再次試驗。北韓當時宣稱這款祕密武器能夠產生「放射性海嘯」，重創敵軍。

另據路透報導，美國、南韓和日本今天發布聯合聲明表示：「我們重申對海外北韓IT人員持續以偽造的身分和國籍規避聯合國制裁，並為北韓飛彈計畫籌措資金表達關切。」「我們也高度關切北韓為支撐這些計畫，透過惡意網路活動竊取資金、洗錢和蒐集訊息。」

美日韓的官員、專家表示，北韓駭客竊取加密貨幣資金，已成為北韓資助武器計畫的主要來源。

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