黎巴嫩34火箭轟炸以色列 17年來最大規模攻擊

以色列北部的施洛米鎮，馬路上有1枚火箭的殘骸，趕來的該國安全人員進行檢視。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，6日有34枚火箭從黎巴嫩境內鎖定以色列 攻擊。以色列軍方指稱，這些火箭從黎巴嫩南部發射，其中25枚被攔截，至少5枚擊中以色列境內的西加利利（Galilee）及上加利利。以色列總理內唐亞胡已為此召開內閣會議。

路透報導，以色列軍方表示，黎巴嫩境內一共射出34枚火箭，其中25枚遭以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統攔截。以色列救護單位表示有一人因碎片受到輕傷。這是以色列2006年與黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）作戰以來，來自黎巴嫩的最大規模攻擊。

目前尚未傳出有人罹難，也還不知道是黎巴嫩哪個團體發動攻擊，黎巴嫩軍方也說，還沒有可以公布的資訊。不過，以色列軍方將矛頭指向巴勒斯坦 人組織「哈瑪斯 集團」（Hamas）。三名非以色列安全消息人士也說，據信發射火箭的是黎巴嫩境內的巴勒斯坦人派系，而非真主黨，不過咸信發射須獲真主黨同意。

以色列施洛米鎮的建築物外，可見玻璃因火箭攻擊而破裂受損嚴重。（Getty Images）

本周以色列警方突襲耶路撒冷艾格撒清真寺後，該國氛圍已更趨緊張。

以色列警方5日突襲耶路撒冷的阿克薩清真寺，逮捕350名以「暴力方式據守清真寺內的人士」，至少50人受傷，引發約旦河西岸各地的巴勒斯坦人強烈反彈。此時正值穆斯林齋月期間，也是猶太人逾越節前夕。

巴勒斯坦宗教兼政治團體哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），才到黎巴嫩首都貝魯特，與真主黨人員會面。