日本國防新框架 將軍援印太國家「對抗中俄」

一架美軍B-52戰略轟炸機5日加入美、韓兩軍演習，展現雙方已進入應對北韓挑釁的戰備狀態中。圖為資料照片。（取材自維基百科）

日本 政府5日決定創設針對志同道合國家的軍隊，提供國防裝備的新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA）。相關人士透露，日方正研究以菲律賓、馬來西亞、孟加拉和斐濟做為首波援助對象，旨在對抗中國、俄羅斯。

日本放送協會（NHK）等日媒報導認為，創設新框架是考量到強化霸權主義行動的中國、俄羅斯，藉由支持強化理念相同國家的防衛體制，以提高區域整體的嚇阻力，為日本政府致力實現「自由開放印太」的作為之一。

日本5日召開國家安全保障會議，決定此一新無償資金合作的具體實施方針。日本內閣官房長官松野博一表示，除徹底加強日本本國的防衛能力，使理念相同國家也提升嚇阻力，同樣不可或缺。

OSA與軍事領域以外、日方行之有年的「政府開發援助」（ODA）分屬不同框架，旨在對共享法治等價值的國家，提供國防物資及器材等物品的新機制。

根據OSA的實施方針，僅限於不太可能直接涉及國際衝突的領域，並在符合2014年「防衛裝備移轉三原則」的範圍內，才提供協助，亦即包括禁止原則（倘若會影響國際和平與安全，將禁止出口）、允許原則（僅限於有助於促進國際和平與合作與日本國安），以及移轉第三國原則（要求出口對象國須事先經日方同意）。

報導說，今後日本政府將把OSA和ODA視為車子的雙輪，擴充理念相同國家的網絡，以對抗加強霸權主義行徑的中國、俄羅斯。

另據路透報導，南韓 國防部表示，一架美軍B-52戰略轟炸機今天加入美、韓兩軍演習，展現雙方已進入應對北韓 挑釁的戰備狀態中。這是3月6日以來，美軍B-52轟炸機首次部署到南韓。

南韓國防部指出，B-52參加軍演將可強化美國延伸赫阻的威力，意指美國保護盟邦的核子傘。美國和南韓部隊自3月以來，進行各種訓練演習，包括出動一艘美國航空母艦和B-1B轟炸機的海空演練，以及5年來第一次大規模的兩棲登陸演習。

北韓對此反應憤怒，稱此為戰爭排練。北韓近數周來加強了軍事活動，公布了體積較小的新型核子彈頭，誓言生產更多武器級核子原料，並測試一艘其所稱可裝置核武的水下無人攻擊艇。