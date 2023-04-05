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芬蘭加入 北約東擴「邊境線增1倍」 俄壓力大

編譯中心／綜合4日電
芬蘭成為北大西洋公約組織北約的第 31 個成員國，芬蘭人在芬蘭赫爾辛基的參議院廣場慶祝。(美聯社)
芬蘭成為北大西洋公約組織北約的第 31 個成員國，芬蘭人在芬蘭赫爾辛基的參議院廣場慶祝。(美聯社)

芬蘭國旗飄揚在北約總部門口，正式成為北約會員國。有了北約部隊的保障，跟俄羅斯緊鄰的芬蘭，像是吃了一顆定心丸，北約同俄羅斯之間的邊境線增加一倍，達到2600公里，加上芬蘭現有的軍力，北約如虎添翼。

綜合媒體報導，4月4日起，芬蘭國旗正式飄揚在北約總部前方，芬蘭成為北約第31個成員國，普亭等於自己促成了北約東擴的發生。芬蘭民眾對能加入北約，「開心終於發生了、「芬蘭也一直等待，今天成為一個重大的日子。」

德國之聲報導，單純從數學的角度看，北約同俄羅斯之間的邊境線增加了1300公里，從北部的巴倫支海一直延伸到南部的芬蘭灣。北約秘書長史托騰柏格誇讚芬蘭與冷戰後其他國家不同，沒有減少對軍事的投入，芬蘭現役軍人人數約為24000名，另外還擁有90萬名訓練有素的預備役人員。戰爭狀態下，芬蘭海陸空三軍總共可以動員到28萬男女軍人，在北約表示，芬蘭軍隊與北約軍事水平一致，可以無縫融入。

瑞典和芬蘭都在去年5月提出加入北約。 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）希望瑞典也能加入北約，他再次呼籲土耳其總統厄多安放棄使用否決權。

另據香港01報導，「新京報」專欄作家徐立凡指芬蘭加入北約，以及瑞典加入「北歐四國聯合空軍」，令區域局勢出現變化。他表示，北約和俄羅斯的邊界線將增加超過一倍，這將大增俄羅斯防禦北約的壓力，故自芬蘭宣布申請加入北約以來，俄羅斯方面多次發出警告。

報導指出，徐立凡稱，相比芬蘭，瑞典則被土耳其和匈牙利兩個北約成員國拒之門外。雖然瑞典「入約」遇阻力，但3月24日，瑞典、挪威、芬蘭和丹麥四個北歐國家以應對俄羅斯威脅為由，在德國北約軍事基地簽署了加快推進聯合空軍建設的意向書。根據意向書，四國聯合空軍將有400多架戰鬥機可供使用，將成為歐洲最大的空軍聯隊。意向書還表示，聯合空軍將在北約框架下開發北歐聯合空中作戰概念，未來成立的北歐空中作戰中心指揮架構還可「容納美國和加拿大」。

徐立凡表示，芬蘭「入約」和北歐聯合空軍的建立，從兩個方面延展了北約的勢力範圍，一方面，芬蘭「入約」擴大了北約成員國的規模，把北約推到了俄羅斯西部和西北部邊界。對於俄羅斯來說，北歐聯合空軍帶來的潛在威脅，已經超過瑞典是否「入約」。

北約一直加強東翼的軍事部署，故該區域與俄羅斯之間的邊界地帶已經佈滿了「火藥桶」。如今，北約東北翼與俄羅斯西部、西北部之間的邊界地帶火藥味也逐漸濃烈起來了。

北約成員國 資料來源／中央社
北約成員國 資料來源／中央社

北約 俄羅斯 瑞典

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