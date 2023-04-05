我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

芬蘭正式加入北約 拜登歡迎新盟友 布林肯「感謝」一個人

編譯中心／綜合4日電
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

北歐國家芬蘭4日正式加入北大西洋公約組織（NATO）成為第31個會員國，美國總統拜登等西方領袖表示歡迎，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也祝賀芬蘭加入北約。但這對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是個重大打擊，俄國揚言將採取反制措施。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稱讚這象徵「新時代」的開始。他指出：「我國歷史上軍事不結盟的時代已經結束。新時代開始了。」他又說，希望鄰國瑞典也能很快加入北約，因為「瑞典若未入會，芬蘭的入會就不算完成」。

克里姆林宮警告，俄羅斯將被迫採取「反制措施」；俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）更揚言，芬蘭入北約增加了烏克蘭衝突進一步升高的可能性。

芬蘭原本一直保持中立，但普亭揮軍入侵烏克蘭令俄國鄰邦紛感恐懼，幾個月後芬蘭領袖即表態希望加入北約。這對普亭構成戰略和政治上的雙重打擊，因為他一直抱怨北約向東擴張勢力，並以此為入侵烏克蘭的部分藉口。

拜登發布聲明說，他很「驕傲」能歡迎芬蘭加入北約，而且「在我們最新盟友芬蘭助陣下，我們將一起持續確保大西洋兩岸的安全，捍衛北約國家的每一吋領土」。他也力促盟國土耳其和匈牙利立即批准瑞典的入會案。

布林肯在現場致詞時諷刺說：「我忍不住要說，這件事我們可能要感謝普亭先生。因為他再度促成了他宣稱要阻止的事。」他也呼應拜登說法，敦促匈牙利和土耳其別再阻止瑞典入會。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）推文祝賀芬蘭加入北約，並讚揚在面臨俄國「侵略」之際，北約是「對此地區安全的唯一有效保證」。他並表示，期待7月將召開於立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會能讓烏克蘭更加接近歐洲－大西洋的目標。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）除歡迎芬蘭加入北約，也表示支持瑞典入會案。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）同樣在祝賀芬蘭之外，呼籲北約盡快讓瑞典入會。

瑞典外長比爾斯特倫（Tobias Billstroem）告訴記者，瑞典希望能於7月北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時成為會員。他強調：「這是對瑞典最至關重要的大事。土耳其和匈牙利兩國國會都沒有理由再拖延。」

北約 瑞典 烏克蘭

上一則

俄移交核飛彈戰術系統 白俄軍隊接受俄軍訓練

下一則

澤倫斯基詛咒普亭：在只有水桶當廁所的地下室度餘生

延伸閱讀

北約因俄國而強大 74週年紀念日芬蘭正式入會

北約因俄國而強大 74週年紀念日芬蘭正式入會
芬蘭加入北約拜登表歡迎 俄國揚言採反制措施

芬蘭加入北約拜登表歡迎 俄國揚言採反制措施
紐約迎川普 「反川」扮維尼熊 「挺川」舉拘捕拜登標語

紐約迎川普 「反川」扮維尼熊 「挺川」舉拘捕拜登標語
美俄外長通話 布林肯要求立釋被拘華爾街日報記者

美俄外長通話 布林肯要求立釋被拘華爾街日報記者

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
資安專家發現，不肖使用者可利用修辭上的「施壓」話術，規避語言模型對回答內容設下的道德限制，甚至可能藉此取得敏感資料。(Getty Images)

資安專家揭話術技巧 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

2023-04-01 11:37

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人