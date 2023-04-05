芬蘭正式加入北約 拜登歡迎新盟友 布林肯「感謝」一個人

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

北歐國家芬蘭4日正式加入北大西洋公約組織（NATO）成為第31個會員國，美國總統拜登等西方領袖表示歡迎，烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也祝賀芬蘭加入北約 。但這對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是個重大打擊，俄國揚言將採取反制措施。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）稱讚這象徵「新時代」的開始。他指出：「我國歷史上軍事不結盟的時代已經結束。新時代開始了。」他又說，希望鄰國瑞典 也能很快加入北約，因為「瑞典若未入會，芬蘭的入會就不算完成」。

克里姆林宮警告，俄羅斯將被迫採取「反制措施」；俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）更揚言，芬蘭入北約增加了烏克蘭衝突進一步升高的可能性。

芬蘭原本一直保持中立，但普亭揮軍入侵烏克蘭令俄國鄰邦紛感恐懼，幾個月後芬蘭領袖即表態希望加入北約。這對普亭構成戰略和政治上的雙重打擊，因為他一直抱怨北約向東擴張勢力，並以此為入侵烏克蘭的部分藉口。

拜登發布聲明說，他很「驕傲」能歡迎芬蘭加入北約，而且「在我們最新盟友芬蘭助陣下，我們將一起持續確保大西洋兩岸的安全，捍衛北約國家的每一吋領土」。他也力促盟國土耳其和匈牙利立即批准瑞典的入會案。

布林肯在現場致詞時諷刺說：「我忍不住要說，這件事我們可能要感謝普亭先生。因為他再度促成了他宣稱要阻止的事。」他也呼應拜登說法，敦促匈牙利和土耳其別再阻止瑞典入會。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）推文祝賀芬蘭加入北約，並讚揚在面臨俄國「侵略」之際，北約是「對此地區安全的唯一有效保證」。他並表示，期待7月將召開於立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會能讓烏克蘭更加接近歐洲－大西洋的目標。

Sincere congrats to Finland & President @niinisto on joining NATO on the 74th anniversary of its founding. NATO became the only effective security guarantee in the region amid Russian aggression. We expect #NATOSummit in Vilnius will bring Ukraine closer to our Euro-Atlantic goal — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2023年4月4日

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）除歡迎芬蘭加入北約，也表示支持瑞典入會案。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）同樣在祝賀芬蘭之外，呼籲北約盡快讓瑞典入會。

瑞典外長比爾斯特倫（Tobias Billstroem）告訴記者，瑞典希望能於7月北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時成為會員。他強調：「這是對瑞典最至關重要的大事。土耳其和匈牙利兩國國會都沒有理由再拖延。」