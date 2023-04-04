開趴熱舞影片沒有打倒她 芬蘭美女總理栽在外債、通膨

芬蘭2日舉行國會選舉，芬蘭超人氣總理馬林領導的中間偏左政黨「社會民主黨」以19.9%得票率落居第三，馬林以些微差距連任失敗。馬林在任時曾因私生活問題遭批，但高人氣並未因此下滑；紐約時報和華爾街日報分析，馬林連任失敗主要歸咎於芬蘭巨額外債及高通 膨等經濟問題。

此次選舉由右派政黨「國家聯合黨」以20.8%取得得票率第一，該黨黨魁歐爾波競選時批評馬林政府財政赤字過大，且讓芬蘭外債高築。

馬林是芬蘭政治新星，2019年以「全球最年輕領袖」之姿登上總理寶座。在她領導下，芬蘭成為歐洲受新冠疫情 影響最小的國家之一。在俄烏戰爭中，她代表芬蘭摒棄一貫的中立立場，堅定支持烏克蘭，也成功加速芬蘭加入北約 。

馬林「豐富」的私生活使她成為頗具爭議的政治人物。新冠肺炎疫情期間，她曾因與快篩陽性的外交部長會面後造訪夜店而被迫道歉，也曾因在派對上與朋友飲酒、熱舞的影片流出而遭批行為不稱職。但支持她的人似乎因此更喜歡她。芬蘭媒體去年12月民調顯示，馬林支持度高達六成四，在女性選民中甚至達六成九。

隨著芬蘭加入北約，芬蘭經濟問題也逐漸浮上檯面，外債、社會福利制度及移民政策等皆被仔細檢視，而這些恰好是馬林政府長期以來的弱項。

2022年第四季，芬蘭外債已從馬林執政前的430億美元，增至2120億美元，約等同芬蘭國內生產毛額（GDP）的73%。相較之下，鄰國丹麥及瑞典的外債大約都只占各自GDP的30%。芬蘭也面臨高通膨問題，而馬林自上任以來即堅持不縮減政府預算，持續以刺激經濟成長、發展教育、提高就業率及高稅收等政策回應財政赤字問題。