加入北約前夕 芬蘭國會「右轉」 馬林選輸：但成績很好

北約組織祕書長史托騰柏格。（Getty Images）

將於4日正式加盟北約 、成為第31個會員國的芬蘭，其國會大選2日完成開票，現任總理馬林領導的中間偏左「社會民主黨」（SDP）以19.9%的得票率落居第三，宣布敗選。由於中間偏右的「國家聯合黨」（NCP）20.8%得票率最高，將有權優先組成聯合政府，NCP黨魁歐爾波（Petteri Orpo）可能取代馬林，成為新任總理，但SDP也可能加入執政聯盟。

極右翼民粹的「芬蘭人黨」（Finns Party）得票率為20.1%，排名第二。三黨間差距非常接近。

37歲的馬林在2019年就任時年僅34歲，是當時全球最年輕的國家領袖。她上任後決定繼續享受個人社交生活，其粉絲稱讚她是「新一代女性年輕領袖的模範」；批評人士則認為其行為「不稱職」。馬林由於在派對中與朋友飲酒和熱舞的影片流出，而被迫接受藥檢和道歉。

這次選舉的投票率為71.9%，低於2019年的上次大選。馬林恭喜勝選者，但表示其政黨得票率和預估的國會席次雙雙增加。她對支持者喊話，「儘管今天我沒拿到第一，但成績很好」。

歐爾波表示，選舉結果是該黨「一大勝利」，「我們的政見得到（民意）強力授權」，該黨將領導有關組成聯合政府的協商。芬蘭人黨黨魁普拉（Riikka Purra）同樣就該黨取得「歷來最佳選舉結果」，向支持者致謝。

53歲的歐爾波曾任財政部長。他強調，未來芬蘭仍將與烏克蘭 堅定的團結在一起，「我先對烏克蘭說，我們挺你們，與你們站在一起。我們不能接受可怕的（俄烏）戰爭。我們將對烏克蘭及其人民提供所有必要協助，他們為我們而戰，這很清楚」。

歐爾波並點名俄羅斯總統普亭嗆聲，「我給普亭的訊息是，撤出烏克蘭，因為你們會輸」。俄芬兩國國界漫長，在土耳其和匈牙利同意芬蘭加入北約後，其祕書長史托騰柏格3日在該軍事同盟總部布魯塞爾宣布，芬蘭4日將正式加盟，成為其第31個會員國。

史托騰柏格表示，北約總部屆時將首度升起芬蘭國旗，這對該國安全、北歐安全及北約整體而言，將是個「好日子」。儘管同屬北歐國家的瑞典 入會仍「卡關」，但他強調，芬蘭順利入會，結果也將使瑞典更為安全。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典希望加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織，土耳其是最後一個同意芬蘭加入北約的會員國，但仍抵制瑞典的入會申請。