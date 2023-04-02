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俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近

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俄大使：戰術核武將部署在白俄與北約鄰國邊境附近

中央社／愛沙尼亞塔林2日綜合外電報導

就在俄羅斯與西方因烏克蘭戰爭而劍拔弩張之際，俄羅斯駐白俄羅斯大使葛利茲洛夫今天表示，莫斯科的戰術核武將部署在白俄羅斯與其北大西洋公約組織鄰國的邊境附近。

美聯社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）近日宣布將在鄰國與盟友的白俄羅斯部署戰術核武相關計畫，再一次試圖使出核威脅來勸阻西方對烏克蘭的支持。

普亭已經宣示，在白俄羅斯興建戰術核武儲存設施的工作將於7月1日前完成，並表示俄羅斯已經協助白俄羅斯戰鬥機現代化，使其能夠攜掛核武。

白俄羅斯國家電視台今天深夜播出葛利茲洛夫（Boris Gryzlov）相關談話。他表示，俄羅斯核武將會「移到我們俄白聯盟（Union State）西部邊境附近」。不過他沒有說明確切位置。

他說：「此舉將可擴張我們的防衛能力，將會不理會歐洲和美國的所有雜音而去完成。」

白俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國的拉脫維亞、立陶宛、波蘭邊界總長達1250公里。

與能夠消滅整座城巿、由長程戰術飛彈攜帶的核彈頭相比，目的在戰場上摧毀敵軍和敵人武器的戰術核武，其射程相對較短、核爆當量相對低很多。

在白俄羅斯部署後，莫斯科的戰術核武將更接近在烏克蘭，以及在東、中歐北約成員國境內的潛在目標。

白俄羅斯 烏克蘭 北大西洋公約組織

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