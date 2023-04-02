金與正狠批烏克蘭核武 結果北韓核設被發高度活躍

北韓3月28日公布影片顯示，北韓領導人金正恩(左二)視察北韓研發的更小型新核彈頭。(路透)

北韓 中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正 今天批評烏克蘭總統澤倫斯基 策動網路連署，以遂其發展核武的野心，不過，華府智庫1日指出，衛星畫面顯示北韓最大核子設施場址寧邊(Yongbyon)出現高度活躍活動。

路透報導，根據金與正的說法，這項網路連署是澤倫斯基辦公室發動的政治陰謀，但她並未提出證據佐證上述指控。

在同樣遭到西方孤立的情況下，平壤正與莫斯科正建立更緊密的關係，平壤也在去年俄羅斯全面入侵烏國後表態支持莫斯科。

另一方面，白俄總統盧卡申科表示，俄羅斯如有必要可在白俄部署洲際核飛彈。

路透也報導，總部位於華盛頓的智庫「北緯38度」(38 North)指出，根據3月3日和17日的衛星畫面，可能顯示在寧邊的一座試驗性輕水反應爐(Experimental Light Water Reactor,ELWR)已接近完工並轉換至運作狀態。

「北緯38度」發布的報告指出，影像顯示，寧邊一座5兆瓦的反應爐持續運作，而試驗性輕水反應爐周邊的一棟支援建築物已開始施工，並從反應爐冷卻系統偵測到廢水排放。寧邊鈾濃縮廠周邊也展開了新的建設，可能會擴大產量。

報告說：「這些發展似乎反映了金正恩近期的指示，增加北韓核裂變原料的生產以擴大其核武軍火庫。」

北韓3月28日公布了更小型的新核彈頭，並誓言生產更多武器級核原料，以擴大其軍火庫，同時也譴責南韓和美國加強軍演。