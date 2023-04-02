金與正狠批烏克蘭核武 結果北韓核設被發高度活躍
北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩的胞妹金與正今天批評烏克蘭總統澤倫斯基策動網路連署，以遂其發展核武的野心，不過，華府智庫1日指出，衛星畫面顯示北韓最大核子設施場址寧邊(Yongbyon)出現高度活躍活動。
路透報導，根據金與正的說法，這項網路連署是澤倫斯基辦公室發動的政治陰謀，但她並未提出證據佐證上述指控。
在同樣遭到西方孤立的情況下，平壤正與莫斯科正建立更緊密的關係，平壤也在去年俄羅斯全面入侵烏國後表態支持莫斯科。
另一方面，白俄總統盧卡申科表示，俄羅斯如有必要可在白俄部署洲際核飛彈。
路透也報導，總部位於華盛頓的智庫「北緯38度」(38 North)指出，根據3月3日和17日的衛星畫面，可能顯示在寧邊的一座試驗性輕水反應爐(Experimental Light Water Reactor,ELWR)已接近完工並轉換至運作狀態。
「北緯38度」發布的報告指出，影像顯示，寧邊一座5兆瓦的反應爐持續運作，而試驗性輕水反應爐周邊的一棟支援建築物已開始施工，並從反應爐冷卻系統偵測到廢水排放。寧邊鈾濃縮廠周邊也展開了新的建設，可能會擴大產量。
報告說：「這些發展似乎反映了金正恩近期的指示，增加北韓核裂變原料的生產以擴大其核武軍火庫。」
北韓3月28日公布了更小型的新核彈頭，並誓言生產更多武器級核原料，以擴大其軍火庫，同時也譴責南韓和美國加強軍演。
上一則
英媒：歐盟委員會主席范德賴恩 爭取下任北約秘書長
下一則
FB留言