北韓微型核彈頭亮相 尹錫悅嗆「若開發核武別想拿錢」

金正恩28日親自前往北韓核武研究所視察，北韓中央通信社在此期間公布新研發的「火山-31」核彈頭（前中）照片。（朝中社）

美國海軍航空母艦打擊群抵達南韓 之際，北韓 領袖金正恩呼籲增加武器級核原料，以製造更強大的武器。並將先前喊出核武產量「呈指數倍增」的承諾再增加一倍。當局更公開最新微型核彈 頭「火山-31」，小到能裝上彈道飛彈，引發各界議論。

綜合媒體報導，金正恩親自前往北韓核武研究所，視察新型戰術核武以及在彈道飛彈上安裝彈頭的技術。北韓中央通信社（KCNA）在此期間公布北韓新研發的「火山-31」（Hwasan-31）核彈頭照片。

KCNA報導，金正恩聽取北韓核武研究所官員的簡報後指示，應「隨時隨地」準備好動用這些武器，他也呼籲官員們增產北韓軍火庫倍增所需的武器級核原料。

專家表示，北韓官媒釋出的照片，可能表明平壤在微型化彈頭方面有所進展。這些彈頭威力強大，但體積小到足以安裝在能夠打擊美國的洲際彈道飛彈上。

南韓國立首爾大學（Seoul National University）核子工程學教授徐鈞烈（Kune Y. Suh）在比較最新型核彈頭與2016年版本時說：「它在更小的體積內具有更強大的威力…這很令人擔憂。」

南韓國防部提供的照片顯示，南韓世宗大王級驅逐艦27日與尼米茲號航母打擊群在南部水域進行聯合軍事訓練。（美聯社）

而在北韓展示微型核彈頭前夕，美國海軍核動力「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦28日靠泊南韓釜山，進行美韓「2023雙龍演習」聯合登陸演習，此舉為美國對抗北韓日益增長威脅的又一次軍事實力展示。

據報導，觀察人士指出，尼米茲號靠泊釜山港預計可對北韓產生震懾效果。平壤當局一直藉由發射飛彈和一再揚言將在緊急情況下使用核武器等放話，加劇朝鮮半島緊張局勢。

針對北韓領導人金正恩要求增產武器級核原料，南韓總統尹錫悅也在宣布將公布北韓人權報告同時，強硬指示統一部停止對北韓「傾囊相助」，要明確讓北韓知道「若開發核武，我們一分錢也不會給」。

不過南韓總統辦公室官員會後向媒體表示，人道援助至今仍維持不受政治、軍事考量影響的一貫原則。

此外，英國「金融時報」28日報導，因為新型疫情封關3年的北韓，最近恢復派外交人員前往中國北京和俄羅斯海參崴，為加強外交接觸作前期準備工作。外交官和分析員表示，朝鮮外交官派駐海外有助外國增加與朝鮮互動，讓外界了解朝鮮情况。